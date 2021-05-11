社區感染拉警報！醫揭遊藝場群聚「難追關鍵」：不必猜了

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指揮中心指出，這起遊藝場群聚事件發生於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場，確診個案1202於5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。衛生單位接獲通報後，針對個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中。
醫師潘建志在臉書發文評論此群聚案例，直呼「羅東大爆，銀河百家樂群聚，5個確診，不明來源。蘆洲也有一例，大大不妙。宜蘭和新北的網友們，請多加小心」。
潘建志醫師指出，「百家樂遊藝場是八大行業，法律邊緣台式地下賭場。賭客逗留時間很長，從業人員也龍蛇混雜，常有黑道背景。有人介紹才進的去，大部份熟客，表面看來實名制追蹤框列沒問題，但有些人無論如何是不願意給名字的，比方通緝犯，毒癮者，有錢的詐騙集團車手們，這些人追蹤不到。社區傳播確定，感染源不明，不必猜了」。
潘建志認為，「基因定序異常重要，如果銀河群群聚是英國變種甚至是印度變種，防疫層級昇到第三級才有效，等於除了維生必要，醫療，公務場所外，其它營業和公共場所關閉。室內限10人，室外限5人」。
潘建志最後更直言，「首長們所謂的防疫升級、超前部署，大概是1.5級，2級，2.5級之間跳來跳去。老實說不符SOP，原本防疫層級只有四級，現在搞成八級九級，這裏宣示一下那裏嚴格一點，沒什麼科學根據，就首長們直覺而已。現在是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機」。（編輯：倪浩軒）
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