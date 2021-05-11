  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

社區感染拉警報！醫揭遊藝場群聚「難追關鍵」：不必猜了

▲宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場爆發一起造成5人確診的遊群聚事件。（圖／翻攝自Google Map）
▲宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場爆發一起造成5人確診的遊群聚事件。（圖／翻攝自Google Map）

編輯中心/綜合報導

2021-05-11 16:45:47

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布國內新增7例本土案例，創下最高紀錄，其中包括1起造成5人確診的遊藝場群聚事件，是位於宜蘭羅東的「銀河百家樂」，陳時中坦言「國內已進入社區感染階段」。對此，醫師潘建志指出，「百家樂遊藝場是八大行業，龍蛇混雜」，有些人無論如何追蹤不到的，認為「現在是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲11日出現感染源不明群聚個案，指揮中心宣布全台進入二級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心）
▲11日出現感染源不明群聚個案，指揮中心宣布全台進入二級警戒。（圖／中央流行疫情指揮中心）
指揮中心指出，這起遊藝場群聚事件發生於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場，確診個案1202於5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。衛生單位接獲通報後，針對個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中。

▲指揮中心今（11）日公布案1202公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（11）日公布案1202公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
醫師潘建志在臉書發文評論此群聚案例，直呼「羅東大爆，銀河百家樂群聚，5個確診，不明來源。蘆洲也有一例，大大不妙。宜蘭和新北的網友們，請多加小心」。

潘建志醫師指出，「百家樂遊藝場是八大行業，法律邊緣台式地下賭場。賭客逗留時間很長，從業人員也龍蛇混雜，常有黑道背景。有人介紹才進的去，大部份熟客，表面看來實名制追蹤框列沒問題，但有些人無論如何是不願意給名字的，比方通緝犯，毒癮者，有錢的詐騙集團車手們，這些人追蹤不到。社區傳播確定，感染源不明，不必猜了」。

潘建志認為，「基因定序異常重要，如果銀河群群聚是英國變種甚至是印度變種，防疫層級昇到第三級才有效，等於除了維生必要，醫療，公務場所外，其它營業和公共場所關閉。室內限10人，室外限5人」。

潘建志最後更直言，「首長們所謂的防疫升級、超前部署，大概是1.5級，2級，2.5級之間跳來跳去。老實說不符SOP，原本防疫層級只有四級，現在搞成八級九級，這裏宣示一下那裏嚴格一點，沒什麼科學根據，就首長們直覺而已。現在是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機」。（編輯：倪浩軒）

▲潘建志醫師發文全文。（圖／翻攝自潘建志臉書）
▲潘建志醫師發文全文。（圖／翻攝自潘建志臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
34.33%65.67%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
34.97%65.03%
2021-05-10-2021-05-13
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
即時
推薦閱讀