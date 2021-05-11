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黑鮪魚季「精選福袋」超值推出　網羅東港在地好味道

黑鮪魚季「精選福袋」超值推出　網羅東港在地好味道
▲屏東縣政府去年推出黑鮪魚季系列活動今年更推出「精選福袋」，特別與東港在地商家合作，讓民眾花1000元就能把東港美味伴手禮帶回家。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.11）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-11 18:17:07

屏東縣政府去年推出黑鮪魚季系列活動「海鮮宴外帶」預購廣受好評，今年更推出「精選福袋」，特別與東港在地商家合作，讓民眾花1000元就能把東港美味伴手禮帶回家，福袋內容包含4種方案且超值，購買福袋就送限量專屬保冷袋1個，限量共2000組，預計將可為東港在地創造更多買氣。

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▲A方案與味益食品行合作推出一口鮪魚鬆蛋捲、花殼脆鬆(櫻花蝦鬆)、鮪魚鬆等商品。（圖／屏東縣政府提供,
▲A方案與味益食品行合作推出一口鮪魚鬆蛋捲、花殼脆鬆(櫻花蝦鬆)、鮪魚鬆等商品。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.11）
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，受疫情影響改變國內民眾旅遊及購物習慣，去年因防疫考量，首度取消大受好評的小吃辦桌宴，改推出海鮮外帶宅配，同樣深受消費者青睞，今年特別求新求變，以東港在地知名伴手禮組合成「精選福袋」，將最強伴手禮直送民眾家裡。

精選福袋內容分為A、B、C、D等四種方案，A方案與味益食品行合作推出一口鮪魚鬆蛋捲、花殼脆鬆(櫻花蝦鬆)、鮪魚鬆等商品；B方案與仁字號合作推出那個骨、鮪魚果、鱈魚香絲、櫻花蝦脆片、海苔櫻花蝦、櫻花蝦丁角、鮪魚鬆、旗魚鬆、櫻花蝦魚鬆、脆烤仙米海苔爽等商品；C方案與東大興合作推出旗魚筋肉、100%黑鮪魚鬆、櫻花蝦脆肉干、魚鬆小丸子、海苔虱目魚脆片、100%旗魚鬆；D方案則結合各種精選，包含味益的一口鮪魚鬆蛋捲、鮪魚條、仁字號的冷凍櫻花蝦、東大興的黑鮪魚香腸、櫻花蝦蘿蔔糕等，每種組合都是店家精心挑選，每個方案特惠1000元，單筆購買4組以上免運費，是到訪東港不可錯過的最佳伴手禮盒。

▲C方案與東大興合作推出旗魚筋肉、100%黑鮪魚鬆、櫻花蝦脆肉干、魚鬆小丸子、海苔虱目魚脆片、100%旗魚鬆。（圖／屏東縣政府提供,
▲C方案與東大興合作推出旗魚筋肉、100%黑鮪魚鬆、櫻花蝦脆肉干、魚鬆小丸子、海苔虱目魚脆片、100%旗魚鬆。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.11）
活動期間只要檢附在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元發票、伴手禮單筆消費滿1000元發票或住宿1晚發票或收據，即可至「一番賞」服務台免費兑換限量「屏安御守」1個，數量有限換完為止。

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