台灣爆社區感染！前台大醫：去年曾靠「這招」截斷傳染鏈

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林氏璧提到去年台灣也曾經面臨相同的險境，「曾有11例感染源不明的案例，但靠著全民築起的口罩洗手防護網，我們把傳染鏈都截斷了。而現在，是我們該拿出去年三、四月防疫強度的時候了」，至於社區感染的現況林氏璧也坦言去年初就認為會發生，沒想到台灣「奇蹟般擋了一年多。台灣能擋到現在，真的已經非常了不起了，結果民眾反而認為這是理所當然的，沒擋下就是指揮中心的疏失」。
不過他也提到，與一年前相比台灣已經更加了解這個疾病了，現在除了有更多檢驗工具外也有了疫苗，舉接著更表示醫界普遍都有了新冠疫情會進入社區的心理準備，「但我們的民眾準備好了嗎？」，林氏璧直言，如果民眾沒有心理準備，把這個病當SARS一樣懼怕，還一直停留在要把這個病完全擋在境外才叫成功，不理解輕症和無症狀比例很高，不理解分年齡死亡率，以為得了就肺纖維化一輩子就毀了，以為會不孕......案例狂增的那一刻，一定會有台灣防疫破功，擋了這麼久還是功虧一簣努力化為烏有的聲音。
最後他也感嘆，台灣搶到這段寶貴時間是為了要做好準備，「不是浪費在無謂的口水上。更不該繼續把對這個病或是疫苗副作用的恐懼無限放大」，文末更是感性表示「醫師的04b會繼續做我認為該做的事，有緣人請幫我一起傳遞正確防疫的知識，我會和大家一起走下去。感謝大家了」，更稱自己週五就會前往注射AZ疫苗。（編輯：楊智傑）
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