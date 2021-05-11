台灣爆社區感染！前台大醫：去年曾靠「這招」截斷傳染鏈

國內新冠疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增7例本土確診者，其中包括1起造成5人確診的宜蘭羅東遊藝場群聚事件，指揮官陳時中也強調，宜蘭遊藝場群聚與華航諾富特案關聯低，坦言國內已進入社區感染階段。對此，前台大醫師林氏璧也形容「台灣的新冠疫情正式進入下個階段，下半場正式開打」。

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指揮中心發言人莊人祥於今日記者會指出，國內新增7例本土個案已創下今年來單日最高紀錄，而指揮官陳時中也表示台灣疫情「已經不是在邊緣，現在進入社區感染」。對此，

林氏璧

就提到由於宜蘭羅東和新北五股兩地分別傳出感染源不明的本土案例，台灣疫情已拉警報，全民防疫意識需要更提升。

▲新冠肺炎疫情拉警報，指揮中心宣佈防疫升級。（圖/指揮中心提供）

林氏璧提到去年台灣也曾經面臨相同的險境，「曾有11例感染源不明的案例，但靠著全民築起的口罩洗手防護網，我們把傳染鏈都截斷了。而現在，是我們該拿出去年三、四月防疫強度的時候了」，至於社區感染的現況林氏璧也坦言去年初就認為會發生，沒想到台灣「奇蹟般擋了一年多。台灣能擋到現在，真的已經非常了不起了，結果民眾反而認為這是理所當然的，沒擋下就是指揮中心的疏失」。

不過他也提到，與一年前相比台灣已經更加了解這個疾病了，現在除了有更多檢驗工具外也有了疫苗，舉接著更表示醫界普遍都有了新冠疫情會進入社區的心理準備，「但我們的民眾準備好了嗎？」，林氏璧直言，如果民眾沒有心理準備，把這個病當SARS一樣懼怕，還一直停留在要把這個病完全擋在境外才叫成功，不理解輕症和無症狀比例很高，不理解分年齡死亡率，以為得了就肺纖維化一輩子就毀了，以為會不孕......案例狂增的那一刻，一定會有台灣防疫破功，擋了這麼久還是功虧一簣努力化為烏有的聲音。

▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）

最後他也感嘆，台灣搶到這段寶貴時間是為了要做好準備，「不是浪費在無謂的口水上。更不該繼續把對這個病或是疫苗副作用的恐懼無限放大」，文末更是感性表示「醫師的04b會繼續做我認為該做的事，有緣人請幫我一起傳遞正確防疫的知識，我會和大家一起走下去。感謝大家了」，更稱自己週五就會前往注射AZ疫苗。（編輯：楊智傑）