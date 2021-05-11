疫情警戒防疫加嚴！交通部：禁止飲食、取消站票

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交通部長王國材要求針對大眾運具提升相關防疫等級，提出六項管制措施，分別是民眾於高鐵、台鐵(觀光列車除外)、公路客運、船舶(固定餐飲區域除外)、航空器(國際及兩岸航班除外)等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。
交通部提到，若於前項除外範圍內有飲食需求者，譬如台鐵觀光列車、船舶固定餐飲區域及國際與兩岸航班等，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。
第三是自5月15日起高鐵及台鐵城際列車取消站票。第四是台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。第五為觀光遊樂景點及大型群聚活動，依循中央流行疫情指揮中心之專業指引，進行總量管制(室外500人、室內100人以下)，並擬定應變計畫。
最後交通部要求航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理，同時交通部也再次呼籲國人搭乘大眾運輸務必配合測量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，並依指示配戴口罩就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，以利及時診斷通報，交通部亦將配合指揮中心視疫情狀態隨時調整因應作為，並適時公布。