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影／八大行業皮繃緊！柯文哲宣布：警方嚴格臨檢實聯制

因應新冠肺炎疫情在台灣升溫，台北市長柯文哲11日在記者會宣布，警方從今天開始嚴格臨檢八大行業實聯制政策。
▲因應新冠肺炎疫情在台灣升溫，台北市長柯文哲11日在記者會宣布，警方從今天開始嚴格臨檢八大行業實聯制政策。（圖／記者陳明安攝，2021.05.11）

記者丁上程／台北報導

2021-05-11 17:10:06｜2021-05-11 17:11:37

因應新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，今（11）日又傳出有6起不明感染源的確診病例，也讓防疫指揮中心宣布提升相關防疫制度等級。台北市政府今天下午也召開臨時記者會，除了宣布北市因應疫情的相關細節外，台北市長柯文哲也針對八大類場所，宣布未來警方在臨檢時，會嚴格檢查是否有執行「實聯制」。

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台北市政府下午臨時舉行防疫升級記者會，柯文哲會後接受媒體聯訪，被問及中央表示八大類場所需戴口罩、梅花座，陳時中甚至表示「戴口罩唱歌也很好」。而秋冬專案時也曾討論八大行業到底應該由中央還是地方下決定，現在有不明感染源，比秋冬專案訂定時更嚴重，中央仍把權責歸給地方？

對此柯文哲表示，前一陣子疫情較為趨緩，大家比較不注意，但從今天晚上開始，八大行業會嚴格執行實聯制的查核，通知所有酒店、舞廳都要實聯制，警察臨檢一定要嚴格檢查有沒有落實，疫情比上次嚴重多了，這次真的是有社區不明感染。

柯文哲強調，一般感染標準是2到7天潛伏期，要看個幾天才知道華航機師與諾富特飯店的狀況，以及現在的不明感染源的案例散出去有多大。原則上這幾天活動先暫停，也許隔個禮拜比較確定到底情況怎樣，若真的更嚴重的話，也許要有更嚴厲的防治措施，但現在敵情不明，所以就先把所有活動減少。

▲武漢肺炎疫情拉警報，指揮中心宣佈防疫升級。（圖/指揮中心提供）
▲武漢肺炎疫情拉警報，指揮中心宣佈防疫升級。（圖/指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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