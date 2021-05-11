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防疫升級！法說、股東會逾百人要提防疫計畫、金管會核准

▲大同股東會今（30）日登場，一早場外就聚集「黑衣人」保安大隊。(圖／讀者提供)
▲防疫升級，由於5月下旬及6月正值上市櫃公司法說及股東會旺季，指揮中心指揮官陳時中表示若室內人數超過百人以上，企業要提出防疫計畫，由相關主管機關金管會核准。(圖／讀者提供)

記者顏真真/台北報導

2021-05-11 17:20:04

國內新冠肺炎疫情升高，中央流行疫情指揮中心今（11）日也提升疫情警戒標準至第二級，規範室內、外集會活動人數分別不得超過100人及500人。由於5月下旬至6月為上市櫃公司法說會及股東會旺季，是否要求一律改採線上方式？指揮中心指揮官陳時中表示，若室內人數超過百人，企業要提出防疫計畫，並經金管會等相關主管機關核准，不然就要維持在百人以下。

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指揮中心今日將防疫升級，宣布疫情警戒標準及因應事項，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營運場域、大眾運輸實施相關限制措施。原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

由於5月下旬至6月剛好是上市櫃公司法說、股東會旺季，對於是否要求企業一律改採線上方式進行？陳時中說，本來就有一個企業指引，內容包括要監測員工健康、異地辦公及分流等都有，但目前還沒到那個情況，會先發布請企業參考及做準備。

對於法說會及股東會室內集會人數，陳時中說若室內超過100人，要提報報防疫計畫，並經金管會相關主管機關核准，譬如一定要採取梅花座、全程戴口罩，換句話相對場地也要很大，不然就要維持在100人以下。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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