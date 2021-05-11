修平科大常勝軍馮文君 包辦德國雙料設計大獎

修平科大數位媒體設計系教師馮文君，為「有情門」品牌設計的作品「時光寶盒」，分別獲得德國iF設計獎Winner獎項，以及德國設計獎Special獎項，兩項都是國際大獎，殊榮難得。

我是廣告 請繼續往下閱讀

馮文君教師才華洋溢，創意無限，是國內外一級設計競賽常勝軍。此次獲得的德國iF設計獎，乃國際四大設計獎之一，素有設計界奧斯卡獎代稱。尤其今年參賽踴躍，

Winner獎項，不僅是修平之光，也是台灣之光。

馮文君

與永進木器廠進行產學合作，

獲獎作品「Treasure Box of Time時光寶盒」，是為「有情門」品牌設計的顧客禮物。「時光寶盒」是一包裝盒，採用梣木實木製作，上下兩片，構造簡約，弧形線條優美，利用暗藏磁鐵相吸開關。

「時光寶盒」是贈送給購買皮沙發的顧客禮物，沙發材質採用

皮質與木質結合，

盒內放入沙發目錄筆記書，再以沙發皮革作為緩衝。皮沙發目錄筆記書象徵種子，雙片梣木包裝盒是種子的外核，開啟後均可當做置物盤，符合現代環保再利用概念，並結合了目錄複合筆記書形式，方便消費者翻閱目錄，也是記錄生活點滴的時光寶盒。

馮文君能在國際大賽脫穎而出，絕無僥倖。她說明獲勝關鍵，在於設計案前周延準備。比如，她會先進行田野調查，充分了解品牌理念、定位與內在精隨後，再將主題融入構思，任何環節都不敢輕忽。馮文君任教多年，仍致力產學案之視覺傳達創作，持續參賽，讓自己充滿創作能量，再透過教學，引導學生接觸國內外設計作品，了解國際潮流趨勢及議題，藉此拓展視野，厚植實力，學生受益良多都很愛上她的課。

馮老師有豐富業界實務歷練，專業領域包括：視覺傳達、平面設計、品牌形象策略、包裝設計，是國內外一級設計競賽得獎常客，獲獎無數，近幾年獲得的國際大獎包括3座iF設計獎、3座紅點設計獎、4座德國設計獎等，在國內外設計界名氣響叮噹。