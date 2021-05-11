羅東爆群聚感染！宜蘭人嘆「不會驚訝」：至少雪隧不塞了

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增7例本土案例，創下今年來單日最高本土確診紀錄，其中包括1起造成5人確診、位於宜蘭羅東的「銀河百家樂」遊藝場群聚事件。由於感染源仍待釐清，不少北部民眾也相當擔心宜蘭地區的染疫風險。至於當地人在消息曝光後也坦言不意外，更無奈苦笑「雪隧可以不塞車了吧」、「宜蘭終於可以不塞車了，都不知道該哭該笑呢」。

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▲宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場爆發一起造成5人確診的遊群聚事件。（圖／翻攝自Google Map）

× ▲宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場爆發一起造成5人確診的遊群聚事件。（圖／翻攝自Google Map）

宜蘭這起群聚感染案例雖與與華航諾富特案關聯低，但指揮官陳時中也坦言台灣進入社區感染階段，有宜蘭人就在臉書社團《宜蘭知識+》指出，其實出現確診病例「不用太驚訝」，原因在於宜蘭羅東本就是觀光熱點，加上台灣一直有境外移入的個案，「大家要作好防範，有時只能盡人事、聽天命，沒事不要旅遊」。

▲國內新冠疫情升溫，指揮中心也宣布警戒標準提高至第二級。（圖/指揮中心提供）

× ▲國內新冠疫情升溫，指揮中心也宣布警戒標準提高至第二級。（圖/指揮中心提供）

文章一出許多在地人也接連喊認同，有網友苦笑稱至少雪隧可以不塞車了，「原來這才是讓雪隧不會塞車的方式」、「我也是第一時間想到塞車問題已解決」、「已經有朋友告訴我她爸媽要取消下個月宜蘭的旅遊了」、「這星期假日雪隧南下車潮狀況，就知台灣人民的勇氣指數了」。

另外，也有人點出看見當地旅遊景點遊客口罩覆蓋率仍不高，直到確診消息曝光後才人人自危「大家一直覺得防疫做得很好，錯就錯在人會鬆懈，其實很多地方去也是看到人沒戴口罩，公共場所好像也沒有很嚴格在抓」、「不會驚訝，反正一堆人口罩不戴，室外不戴、室內多人也不戴」、「剛從羅東回來看到大部分的人都帶起口罩了」。

▲宜蘭在地人苦嘆：「雪隧可以不塞車了吧！」。（圖／翻攝自Facebook《宜蘭知識+》）

× ▲宜蘭在地人苦嘆：「雪隧可以不塞車了吧！」。（圖／翻攝自Facebook《宜蘭知識+》）

指揮中心指出，這起遊藝場群聚事件發生於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場，確診個案1202於5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。衛生單位接獲通報後，針對個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中。（編輯：楊智傑）