警覺心高！急診醫通報確診者獲1萬獎金 陳時中：貢獻大
國內今（11）日新增6例不明感染源的本土個案病例，指揮中心為此將防疫措施升到第二級警戒，並坦言確實已進入「社區感染」，針對確診者的通報，是否與日前剛實施的基層診所獎勵通報有關，對此陳時中表示，確實有3例是自行就醫，但非基層診所而是在醫院急診，不過醫師警覺心高，符合通報獎金規格，每一例將核發1萬元的獎金。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-11 17:38:12
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日在記者會上指出，針對這兩起不明感染源的確診個案，有3例是自行就醫，不過不是到診所，而是到醫院的急診科，其中一位是足跡在蘆洲的案1203，另兩位羅東遊藝場確診的案1202及案1211則是去同一個醫院掛急診。
羅一鈞說，這兩名急診科的醫師都相當有警覺心，因為在新北跟宜蘭這地方，都有發現有相關疑似症狀，以及TOCC接觸史有蘆洲的居住史，羅東則是可能有群聚情形，因此有通報，而這這兩名醫師的確符合先前提到的通報獎金規格，每一例將會有一萬元的獎金。
陳時中也表示，非常感謝第一線醫師提高警覺，在社區發現個案，這對疫情防止的貢獻很大，且現在已經進入社區感染。另外，媒體問到是否社區已有隱形傳播鏈出現？陳時中回應，這個很難說，但他相信多少都有一些，因此還是再次呼籲大家在社區裡面盡量少點接觸，戴口罩勤洗手能阻擋一部分的相互傳染，只是現在有個案出現，要繼續逐層去匡列，希望疫情不要再擴大。