台灣未獲WHA邀請　中國外交部：民進黨造成的

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，台灣因為出色的防疫成績受到國際肯定，七大工業國組織（G7）、美國國務院都表態支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。中國外交部發言人華春瑩今（11）日強調，世界上只有一個中國，並稱「台灣地區」無法參與世界衛生大會是「民進黨」造成的結果。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-11 17:38:59｜2021-05-11 18:10:11
中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上表示，「台灣地區」參與國際組織包括世衛組織（WHO）活動，必須按照「一個中國原則」處理，這也是聯合國（UN）大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則。
華春瑩說，2016年民進黨執政以來堅持「台獨立場」，不承認兩岸同屬一個中國，因此造成台灣地區無法參加世衛大會的局面，民進黨當局對此心知肚明。同時，華春瑩又說，台灣同胞是「骨肉同胞」中國中央政府採取一切必要措施，確保台灣同胞的健康福祉。民進黨當局炒作所謂參加世衛大會問題，真實的目的是「以疫謀獨」，奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。
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