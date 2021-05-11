金正恩禁看謎片！北韓「清純國民偶像」拍成人片被處死

朝鮮（北韓）在2020年12月修訂《反動思想文化排斥法》，凡是播放韓國（南韓）影像，最重將會被處以死刑，另外包括製造或是引入以及散播性愛影像，可能也會惹來殺身之禍。近日就傳出，一名北韓清純國民偶像先前私下接拍成人片，因而遭到處決的事件。





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根據外媒報導，北韓在2020年12月4日通過《反動思想文化排斥法》，其中第29條規範明令禁止性愛影片流傳，若是任意散播最高處以死刑。《每日朝鮮》總編輯高英起最近撰文就指出，這並不是北韓第一次對「思想文化反動者」處以極刑。有一名知情人士透露，2013年9月時，北韓的「清純派國民女星」汴美香（音譯）就因為接拍成人影片而被處決。





據了解，汴美香接受了軍二代富商的邀約，當上成人片女星，作品還因此成為首次出口海外的北韓成人片。但因為她在片中的衣服，別著朝鮮領導人的徽章，因此事跡敗露。不僅發出召集的軍二代被處以絞刑、攝影師被槍斃，汴美香也眾人面前被處決，作為殺雞儆猴的案例。





▲北韓《反動思想文化排斥法》禁止人民觀看、觀看、持有或散布南韓的影音圖文。（圖／美聯社／達志影像）

另外北韓《反動思想文化排斥法》其中第27條規範也禁止人民觀看、持有或散布韓國的任何影音與圖文，就算只有觀看，也將被判處5年以上、15年以下的有期徒刑。不過北韓在通過這項法律時強調只要自首就能獲得「原諒」，據傳有上萬民學生到警察局自首。





不過高英起認為，不論北韓當局如何禁止，觀看韓流影像的人只會更多，如果金正恩真的想透過大力掃蕩獲取成果的話，勢必要更加努力。



