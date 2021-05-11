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CBA／林庭謙新秀賽季就爆發　胡瓏貿稱讚：未來可期

▲中國CBA新科探花、台將林庭謙（左）在天津榮鋼的處女秀。（圖／取自天津榮鋼微博）
▲中國大陸CBA聯賽新科探花、台將林庭謙（左）為天津榮鋼效力。（圖／取自天津榮鋼微博）

記者黃建霖/台北報導

2021-05-11 17:51:32｜2021-05-11 18:00:47

21歲的小將林庭謙，這一季以選秀探花之姿加入CBA 天津榮鋼先行者隊挑中，完全沒有菜鳥的生澀，繳出12.4分、4助攻的數據，表現備受肯定，老大哥胡瓏貿也稱讚他表現出色，未來可期。

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林庭謙這一季加入戰績一般的天津隊，也因此獲得較多的上場機會，總教練劉鐵也對他讚譽有加，稱讚他從各方面來看都「出類拔萃」，只要適應這個聯賽，未來成就會很高。

林庭謙在CBA的菜鳥球季就大放異彩，儼然已經是天津隊的要角之一，對此胡瓏貿也給予鼓勵，「不意外！他本來就是很有實力的球員，上次在國家隊就有和他對位過，知道他很有能力。」

胡瓏貿表示，林庭謙首季就得到教練的信任，並因此獲得大量的上場時間，自己也為他高興，「他是大家未來可以期待的一名後起之秀」。

林庭謙本季出賽54場，兩分球命中率為53%，三分球命中率34%，本季曾在對廣州的比賽中單場投進7顆三分球、飆進25分，打出本季代表作。

此外，林庭謙也成為CBA史上新秀球季場均得分最高的選秀出身球員，也是繼師兄陳盈駿之後第2位新秀賽季場均得分上雙的選秀球員，而且各項數都有過之而無不及。

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