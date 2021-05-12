高市勞工局「用心聽見」協助視障朋友打造就業之路

高市府勞工局用心規劃「視障客服人員培訓班」，透過專業課程規劃、訓練與輔導，逐步協助學員穩定就業。小如(化名)曾從事保險及服務業，因視覺障礙、交通受限，不便服務客戶，尋求勞工局協助轉職，透過職業輔導評量了解自己的職業性向，參加視障客服人員培訓班，結訓後輔導至健保署高屏業務組擔任健保諮詢服務專線客服人員，已穩定就業達8個月。





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健保諮詢服務專線（電話服務中心）進用視覺功能障礙者，擔任電話服務工作，初期因人員流動率高，常有進用人力的困擾，經勞工局主動邀請健保署、社團法人中華民國無障礙科技發展協會及Eye社會創新客服中心代表研商，針對值機系統、職務再設計、話務分流及客服人員管理培訓，研議視障者在客服職場能穩定就業的方案。





▲勞工局主動邀請健保署、社團法人中華民國無障礙科技發展協會等單位，針對值機系統、客服人員管理培訓等進行研議。（圖／高市府勞工局提供）

接續委託義守大學開辦「視障客服人員培訓班」，結合性向評估面試錄訓，再讓學員接受電話客服技巧專業訓練。從錄訓到未來就業過程中，並連結台灣盲人重建院生活重建社工，和勞工局職業重建個管員共同輔導視障者。





勞工局周登春局長表示，為讓視障朋友能累積電話諮詢服務的實務經驗，勞工局並定期進用視障電話服務員擔任總機工作，透過訓練來增加視障者基本行政及電話客服工作能力，有助於未來轉介至公部門、民間企業客服單位從事相關工作，勞工局並已建置視障客服人力資料庫，來提升求職與進用的媒合機會。



