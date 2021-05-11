本土確診創新高！台灣基進：公投宣講延後

罷免立法委員陳柏惟公民團體「刪Q總部」昨日向台中選委會遞交2階段連署書。為了保住唯一一席立委，台灣基進今（11）日上午宣布將舉辦公投

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中央流行疫情指揮中心今日宣布新增7例本土個案，

1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件，

指揮官陳時中坦言已進入社區感染。