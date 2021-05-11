本土確診創新高！台灣基進：公投宣講延後

罷免立法委員陳柏惟公民團體「刪Q總部」昨日向台中選委會遞交2階段連署書。為了保住唯一一席立委，台灣基進今（11）日上午宣布將舉辦公投宣講，但是由於爆發社區感染疫情，基進下午緊急宣布公投宣講延後。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-11 18:23:31｜2021-05-11 18:24:11
中央流行疫情指揮中心今日宣布新增7例本土個案，1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件，指揮官陳時中坦言已進入社區感染。
台灣基進表示，今早台灣基進召開「五個不同意，台灣更有力」記者會，說明1張罷免票＋4張公投票帶來的政治危機，並宣示將由「挺Q護台小組」帶頭，從南到北舉辦講座、客廳會以及街頭陸戰，以全黨之力，告訴每一個台灣人應對公投的成熟態度。但是鑒於目前台灣疫情警戒升級，台灣基進宣布延後所有規劃中的實體宣講活動，期許國人集中資源、優先抗疫，守住台灣得來不易的防疫成果。
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