台南「手搖飲店數」排名出爐！網見冠軍狂讚：果真南霸天

台灣手搖店林立，許多品牌近幾年如雨後春筍般狂開，鄰近南科的善化中山路上更是飲料一條街，堪稱是台灣美食的另類招牌。近日，臉書粉專《台南式》就統計了台南各家手搖飲料的分店數量，其中榜首更被不少當地人笑稱果真是「南霸天」，貼文一出後，立刻引發廣大迴響。

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臉書粉專

《台南式》

統計截至2021年5月10日為止，在台南市各大知名手搖品牌的分店數量，儘管這項數據僅統計台南市內的分店數量，不特別替銷售額或以全台灣分店數來統計，其數據也相當令人眼睛為之一亮。其中高居榜首的是「茶之魔手」從1993年台南開設第一間分店來，迄今累積了234間分店遠遠超車第二名約有75間分店的「紅茶幫」。

▲台南手搖店分店數料排行出爐，第一名的 「茶之魔手」分店超過兩百間 。（圖／翻攝自臉書粉專《台南式》）

《台南式》公布數據後也笑稱「茶魔太扯了吧，其他人完全看不到車尾燈欸」，不少網友看到數據後也紛紛表示認同，更有當地人點出「茶之魔手」會在台南手搖市場成為南霸天的原因「茶魔真的超多間！」、「常跑鄉下在一些偏僻的地方都能看到茶魔，真的不意外」、「台南人是不是逃不出茶的魔手」、「茶魔真的很神奇，再偏僻的地方他們都有膽量去開」、「茶魔就開在很多鄉下啊，市區反而沒幾家」。

此外，也有網友發現穩居台人最愛的連鎖大牌前三名的「50嵐

」僅在台南開了29間分店，《台南式》則解釋

50嵐

分店數量少的原因在於創辦人想要擁有簡單一點的生活，不想過於忙碌，因此台南區不隨意開放加盟。（編輯：楊智傑）