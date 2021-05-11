防疫升級！金融業4大防疫措施　進營業場所強制戴口罩　

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應指揮中心最新發布防疫措施，金管會已請集保結算所加強宣導，提醒各公司確實擬定股東會場地的備援方案，並注意指揮中心發布室內及室外人數限制，當股東參與人數超過100人，應引導股東進入備用會場，並注意會場間的必要連線設備，以保障現場股東行使其股東權利。金管會也再次呼籲投資人多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守防疫措施。
此外，由於疫情警戒已提升至第二級，金管會也要求各金融機構確實遵守指揮中心相關防疫措施，並落實4大注意事項，包括一、持續落實「民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所強制配戴口罩」之規定，並確實執行體溫量測等防疫措施，二、配合指揮中心提升防疫等級，原則停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動。
三、各金融機構如採行居家辦公、分區或異地辦公，請強化內控機制，依據銀行公會「金融機構資訊系統安全基準」及產壽險公會「保險業辦理資訊安全防護自律規範」等相關規定，確實落實內部所訂遠端作業營運管理辦法，並注意維持內部控制制度之有效性。
四、各金融機構應經常實施辦公環境及營業場所的消毒工作，落實強化防疫措施，如有確診或疫情立即通報，並做妥適隔離、消毒處置。
而國泰金控也已宣布自明日起啟動以下防疫升級措施，包括立即啟動異地。居家辦公，實體活動人數上限室外200人、室內50人，股東會及法說會相關活動防疫措施規畫中，其中5月17日法說會確定改為線上法說會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。