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防疫升級！金融業4大防疫措施　進營業場所強制戴口罩　

▲金管會。（圖／NOWnews資料照）
▲國內防疫警戒升至第二級，金管會也要求各金融機構落實強化4大防疫注意事項，包括民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所強制配戴口罩。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-05-11 18:34:42

因應中央流行疫情指揮中心至6月8日提升疫情警戒至第二級，金管會今（11）日也要求各金融機構確實遵守中央流行疫情指揮中心的相關防疫措施，並提醒金融機構注意落實4大注意事項，包括持續落實「民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所強制配戴口罩」的規定，並確實執行體溫量測等防疫措施。

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對於5、6月為上市、櫃公司股東會召開期間，金管會也已督導集保結算所修訂發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0，包括股東會開會通知書載明股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測2次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場等。

因應指揮中心最新發布防疫措施，金管會已請集保結算所加強宣導，提醒各公司確實擬定股東會場地的備援方案，並注意指揮中心發布室內及室外人數限制，當股東參與人數超過100人，應引導股東進入備用會場，並注意會場間的必要連線設備，以保障現場股東行使其股東權利。金管會也再次呼籲投資人多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守防疫措施。

此外，由於疫情警戒已提升至第二級，金管會也要求各金融機構確實遵守指揮中心相關防疫措施，並落實4大注意事項，包括一、持續落實「民眾進入銀行、證券期貨商、保險公司、信用合作社等營業場所強制配戴口罩」之規定，並確實執行體溫量測等防疫措施，二、配合指揮中心提升防疫等級，原則停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動。

三、各金融機構如採行居家辦公、分區或異地辦公，請強化內控機制，依據銀行公會「金融機構資訊系統安全基準」及產壽險公會「保險業辦理資訊安全防護自律規範」等相關規定，確實落實內部所訂遠端作業營運管理辦法，並注意維持內部控制制度之有效性。

四、各金融機構應經常實施辦公環境及營業場所的消毒工作，落實強化防疫措施，如有確診或疫情立即通報，並做妥適隔離、消毒處置。

而國泰金控也已宣布自明日起啟動以下防疫升級措施，包括立即啟動異地。居家辦公，實體活動人數上限室外200人、室內50人，股東會及法說會相關活動防疫措施規畫中，其中5月17日法說會確定改為線上法說會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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