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疫情升溫！總統府公布五項防疫升級　盼團結過難關

蔡英文總統元旦談話
▲國內疫情升溫，總統府公布五項防疫升級，盼中央地方團結過難關（圖／總統府提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-11 18:24:18

武漢肺炎疫情（covid 19）今（11）天國內出現感染源不明情況，台灣進入社區感染，防疫升級。總統府今也公布其防疫措施，包括落實中央疫情指揮中心指引，量體溫、總統、副總統座車每日消毒等。總統府發言人張惇涵表示，期盼中央地方共同合作，全體國人持續團結一心防止疫情。

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今天中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，外界關注總統府的防疫措施，張惇涵針對措施進行五項說明。

一、總統府一直以來都遵照中央流行疫情指揮中心指引，嚴格實施各項防疫措施，進入總統府的員工、賓客都會嚴格落實體溫量測。

二、因應指揮中心將疫情警戒提升至第二級，為降低傳染風險，總統府一樓參觀活動將暫停開放至6月8日，原訂6月5日總統府大開放活動也暫停。後續並將視指揮中心相關指引，另行發布重新開放時間。

三、總統、副總統的座車，每日出勤前後都有進行消毒工作，而辦公區域也會定期消毒。醫療團隊皆嚴密掌握總統、副總統健康狀況，請國人朋友放心。

四、包括行政院蘇貞昌院長、指揮官陳時中，皆有向總統報告疫情狀況，從昨晚至今天上午，總統與蘇院長、陳指揮官都有密切聯繫，持續掌握、更新疫情相關狀況。總統今日上午仍有國政行程，除了處理各項國政政務外，總統並請蘇貞昌院長，邀集各相關部會及單位審慎應對新一波疫情挑戰，依照指揮中心專業指引，全力部署相關防疫工作，。

五、總統、副總統是否施打疫苗的議題，總統府早已於3月22日公開說明，總統、副總統都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施；一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗。

張惇涵表示，如蔡英文總統所表示，台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，更不能失守。面對這一波疫情挑戰，期盼中央地方共同合作，全體國人持續團結一心，大家同舟共濟，共同落實防疫。

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