受第4波疫情衝擊　日本各地相繼取消聖火公路傳遞

2020東京奧運受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響延宕一年，預計將會在今年7月23日舉行，但近來日本疫情持續嚴峻，先前還傳出聖火傳遞的工作人員確診新冠肺炎的消息，但日本政府仍然堅持舉辦決心。不過近來各地大幅調整了聖火傳遞的形式，不只點火儀式改成無觀眾進行，甚至有不少地區放棄在公共道路上接力活動，引起外界熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

東京奧運預訂在今年7月23日舉行，距離開幕只剩下73天。但根據《共同社》報導，原訂要在11日、12日進行聖火傳遞的福岡縣，隨著緊急事態宣言發布之後，取消在公共道路接力活動，只會在福岡市以及北九州市進行無觀眾點火儀式，聖火跑者也僅用火炬接過聖火。





▲聖火公路接力取消，工作人員忙著收拾聖火傳遞的宣傳旗幟。（圖／美聯社／達志影像）

東京奧運組織委員會對於各個地區陸續取消公路接力傳遞聖火，造成無法熱絡東京奧運舉辦氣氛的狀況表示，「除了擔心疫情惡化以外，各地也會在意鄰縣的做法。但因為是知事的決定，也無法進行干涉。只能在替代方案上多花點功夫，讓聖火跑者能夠參與並且傳遞聖火。」









