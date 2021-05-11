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受第4波疫情衝擊　日本各地相繼取消聖火公路傳遞

▲受到新冠肺炎疫情影響，有地區的聖火傳遞點火儀式改成無觀眾形式進行。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到新冠肺炎疫情影響，日本有些地區的聖火傳遞點火儀式改成無觀眾形式進行。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-11 18:28:30｜2021-05-11 18:30:07

2020東京奧運受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響延宕一年，預計將會在今年7月23日舉行，但近來日本疫情持續嚴峻，先前還傳出聖火傳遞的工作人員確診新冠肺炎的消息，但日本政府仍然堅持舉辦決心。不過近來各地大幅調整了聖火傳遞的形式，不只點火儀式改成無觀眾進行，甚至有不少地區放棄在公共道路上接力活動，引起外界熱議。

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東京奧運預訂在今年7月23日舉行，距離開幕只剩下73天。但根據《共同社》報導，原訂要在11日、12日進行聖火傳遞的福岡縣，隨著緊急事態宣言發布之後，取消在公共道路接力活動，只會在福岡市以及北九州市進行無觀眾點火儀式，聖火跑者也僅用火炬接過聖火。

▲聖火公路接力取消，工作人員忙著收拾聖火傳遞的宣傳旗幟。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖火公路接力取消，工作人員忙著收拾聖火傳遞的宣傳旗幟。（圖／美聯社／達志影像）
受到第4波疫情衝擊，繼先前的大阪府、松山市後，沖繩本島、熊本市、福岡縣全境都已取消公路傳遞。火炬將在13日從福岡縣接回日本本州，但接棒的山口縣也宣布取消聖火傳遞，廣島縣也決定只進行無觀眾點火儀式，不在公路上傳遞聖火。而接下來的岡山縣、兵庫縣、京都府正在考慮跟進。

東京奧運組織委員會對於各個地區陸續取消公路接力傳遞聖火，造成無法熱絡東京奧運舉辦氣氛的狀況表示，「除了擔心疫情惡化以外，各地也會在意鄰縣的做法。但因為是知事的決定，也無法進行干涉。只能在替代方案上多花點功夫，讓聖火跑者能夠參與並且傳遞聖火。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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