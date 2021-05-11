住宅安全推動研討會　體驗高端混凝土新趨勢

為推動住宅安全，高雄市不動產開發商業同業公會今（11）日舉辦「住宅安全推動研討會」，會中分享混凝土最新技術之發展，與結合建築履歷品質保證新趨勢等，透過交流會讓大高雄區建築同業更了解高端混凝土以及內政部修訂之「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的新規定，與內政部營建署於109年4月24日頒布建築樓層報驗應提供不含電弧爐碴報告書之要求。





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高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市不動產代銷經紀商業同業公會、社團法人高雄市建築經營協會，共同舉辦「住宅安全推動研討會」，會中邀請亞東預拌混凝土公司、建築安全履歷協會理事長戴雲發與成功大學土木系教授洪崇展一同分享最新技術之發展。





高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃烱輝為服務會員特舉辦本次硏討會，感謝亞東預拌以AMS砂石快篩檢測法建立了防範機制，不僅為不動產業者於建案銷售時提供產品品質保障，也為消費者提供更安心住宅。





亞東預拌現場準備各種高端產品的樣品與品質檢測設備提供與會人員親身體驗高端混凝土客製化、科技化、數位化的新趨勢。亞東預拌總經理金崇仁指出，屬於遠東集團的亞東預拌以碳中和為目標，可提供綠色混凝土綠建材，為台灣打造更多綠色永續的護國神山。





成功大學土木系教授洪崇展介紹現代超高性能混凝土-UHPC的研究發展，未來在超高樓層建築、耐震建築及低碳建築將是主要發展趨勢，洪教授並介紹與亞東預拌產學合作的研究成果，與成功量產製10000psi高性能纖維混凝土的經驗。





此外，建築安全履歷協會理事長戴雲發則在會議中分享建築安全履歷的記錄過程與效益，配合AMS的品保確認，將可使建築業的施工過程與安全提供消費者更好的品質與保障。



