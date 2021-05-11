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及時揪出社區群聚　宜蘭醫師郭恩悅：功勞屬團隊

中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年5月11日
▲宜蘭羅東一家遊藝場發生群聚，全案因羅東聖母醫院醫師郭恩悅看診時提高警覺，發現其中2名確診者，對防堵疫情擴大貢獻極高。她11日謙虛表示，功勞屬醫療團隊。（聖母醫院提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年5月11日

中央社

2021-05-11 20:18:24

（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場發生5人新冠肺炎群聚感染，羅東聖母醫院急診醫師郭恩悅所幸在當時提高警覺，發現其中2名確診者，及時防堵疫情擴大。她謙虛說，功勞屬醫療團隊。

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網傳遊藝場群聚個案曾多次在診所就醫，中央流行疫情指揮中心表示，透過健保就醫紀錄查詢，羅東群聚5人當中僅2人自行就醫，案1202與1211，兩人都被同一名急診科醫師通報，這名醫師可獨得新台幣2萬元通報獎金。

指揮官陳時中也稱讚這名醫師貢獻很大，及時防堵疫情擴大。這名警覺高的醫生就是羅東聖母醫院急診醫師郭恩悅。

郭恩悅接受媒體電訪時說，9日母親節的晚上，她先後收治2名患者，都是主訴發燒、全身痠痛。因疫情關係，她可以感受到這兩人的壓力都很大，所以會到醫院就診。

郭恩悅表示，得知有類似症狀後，針對患者的足跡史，她都會問得比較仔細，包含工作環境等，很感謝這2名患者願意誠實告知在遊藝場所工作活動，並慎重到醫院接受檢查，而非隨便買藥服用；院方醫護人員之後慎重著裝防護，按照流程看診、篩檢。

郭恩悅說，其實治療確案患者的前一天，因為適逢母親節前夕，民眾群聚增加，院內感染科就有提醒相關醫護人員要多加注意，一旦發現有異常患者就要加強篩檢。

對於獲得中央流行疫情指揮中心肯定。郭恩悅認為，這並非她個人功勞，而是整個聖母醫院感染科提升警覺性，加強感控防堵疫情。（編輯：陳清芳）1100511

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