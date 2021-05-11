高雄防疫再升級　各級學校畢業晚會停辦

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陳其邁認為，防疫的原則不變，最重要還是要擋住社區傳染的傳播鏈，而要擋住這個傳播鍊有四項原則，第一、「打疫苗」，呼籲輪到施打疫苗的民眾趕快去打疫苗；第二、「保持社交距離」，必須嚴格落實相關規定；第三、「戴口罩」，是在預防社區感染的方法中，戴口罩是最有效的；四、「預防院內感染」。
陳其邁強調，醫院是防疫最後的堡壘，院內感染的控制非常重要，必須把醫院守好，所以今日中午也已經整備了所有的防疫物資，包括防護衣、氣瓶、氧氣機、呼吸器等做一個盤點，要求醫院落實感染的控制，所以擬定了「高雄市醫院及長照機構加嚴十大措施」。
「高雄市醫院及長照機構加嚴十大措施」包括，1、23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制；2、每名住院病人限1位陪病者，採預約登記制；3、醫院及長照機構禁止訪客探視（病），除例外情形；4、醫院美食街禁止內用；5、醫院公共空間不主動提供飲水、文具等可造成接觸感染之用品；6、暫停據點間的交流參訪、聚餐性、人潮多等的群聚性活動；7、鼓勵醫院啟動藥來速／戶外慢性處方簽領藥窗口；8、各級醫療院所加強TOCC（針對北北基桃宜主動詢問）及轉介通報；9、醫院盤點防護裝備，儲備量高於安全儲備量；10、行經12家指定隔離醫院之公車、巴士、排班計程車，應備有酒精乾洗手，上車乘客應配合手部消毒。
陳其邁說，高雄市因應COVID-19疫情防疫再升級措施，除了「高雄市醫院及長照機構加嚴十大措施」之外，「社區大型活動」原則上停辦室外 500 人以上，室內100人以上之集會活動；「營業場所及公共場域」：入內民眾強制佩戴口罩，採取實聯制、禁止試吃等；「大眾運輸工具」：行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車加強清消等；「學校活動」：6月8日前停止辦理跨縣市學生相關集會活動（包含畢業旅行、校外教學），各級學校停辦畢業晚會；「防疫旅館」：提高為每週進行防疫旅館稽查，防疫旅館專人、專責、專用。
針對宗教活動、演唱會等活動是否取消的部分，陳其邁則表示，相關活動都比照「社區大型活動」防疫措施處理，而夜市、百貨商場部分則是比照「營業場所及公共場域」防疫規定辦理，至於有哪些活動可能取消，高市府指出，將於明（12）日下午召開工作小組會議，針對日前已提報防疫計畫的活動，再次檢視應符合中央公布之防疫加嚴措施，無法符合規範之活動應停辦或延辦，審議結果明日會後將會對外說明。