疫情警戒提升　高市宣布6月8日前停辦社區大型活動

中央流行疫情指揮中心今(11)日宣布，即日起到6月8日，將新型冠狀病毒病(COVID-19）疫情警戒提升到第二級，高雄市同步配合中央政策，除呼籲國人嚴守打疫苗、保持社交距離、戴口罩及預防院內感染等4項防疫原則，另宣布醫院及長照機構加嚴10大措施及5大防疫升級措施，包括停辦室外500人以上，室內100人以上活動，以及6月8日前停辦畢業旅行、校外教學等跨縣市學生相關集會活動。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-11 19:14:12
新型冠狀病毒病(COVID-19）疫情今新增7例本土個案，高雄市長陳其邁下午臨時召開防疫應變會議，強調台灣正面臨疫情發生以來最嚴峻的考驗，台灣已正式進入社區感染的階段，要擋住社區感染的傳播鏈，有4項防疫原則，第一是打疫苗，輪到需要打疫苗者趕快打疫苗，第二在大眾運輸工具、集會場所保持社交距離，第三戴口罩，第四則是預防院內感染，醫院是防疫最後堡壘，許多國家疫情大爆發，都從醫院群聚感染發生，所以醫院感染控制非常重要。
高市府同時也擬定包括：
一、「醫療及長照機構」：23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制等十大加嚴措施。
二、「社區大型活動」原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動。
三、「營業場所及公共場域」：入內民眾強制佩戴口罩，採取實聯制、禁止試吃等。
四、「大眾運輸工具」：行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車加強清消等。
五、「學校活動」：6月8日前停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含畢業旅行、校外教學)，各級學校停辦畢業晚會。
六、「防疫旅館」：提高為每週進行防疫旅館稽查。防疫旅館專人、專責、專用。等等嚴加措施。
高市衛生局也提醒市民，因應國內本土疫情升溫，社區疫病傳播風險也隨之提高，接種COVID-19疫苗是現階段中止傳播鏈最有效的措施，請符合公費資格市民儘速完成COVID-19疫苗接種。進入八大類場所應正確佩戴口罩、落實社交距離及做好勤洗手等個人衛生防護，保護自己也保護家人。
同時為因中央疫情指揮中心將疫情警戒提升至第二級，即日起至6月8日實施相關限制措施，高市府將於明（12）日下午召開工作小組會議，針對日前已提報防疫計畫的活動，再次檢視應符合中央公布之防疫加嚴措施，無法符合規範之活動應停辦或延辦，審議結果明日會後對外說明。