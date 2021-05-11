4月證交稅244億創新高　達標稅收預算67%進度超前

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財政部今天公布4月全國稅收1327億元，年增11.4%，累計前4月全國稅收5999億元，創歷年同期新高，年增15.5%；觀察主要動能來自證交稅、營業稅成長，在資本市場多頭、台股爆大量，以及進口成長、內需升溫下，帶動兩稅目累計已年增433億元及207億元。
財政部統計處副處長陳玉豐表示，4月台股上市櫃平均每日成交值已達到5269億元，前4月累計日均成交值4331億元，各創歷年單月、同期新高，進而帶動4月證交稅衝高至244億元，超越3月220億元紀錄，再度改寫單月新高紀錄，年增159.7%，為2007年8月以來新高最大增幅，並連19個月正成長。
累計前4月證交稅804億元，則年增116.9%，才經過4個月，實際稅收就已達成全年預算目標的67%，進度超前。
營業稅在國內產銷活動升溫，進口電子零組件、基本金屬及其製品、運輸工具、資通與機械產品增加帶動下，4月稅收年增26億元，前4月稅收1599億元，創同期新高，年增14.9%。
此外，累計前4月關稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、契稅也都創歷年同期新高。
陳玉豐指出，4月遺產稅高達39億元，年增逾6成，主因為大案增加，統計遺產稅額在1億元以上的大案多達5件，稅額5000萬至1億元案件也有5件，其中最大案，單案繳稅金額超過10億元，為中部地區案件。
與房市連動的稅收都比去年成長。前4月契稅56億元，年增27.9%，反映房市交易活絡且新建案移轉多；土增稅在交易件數增加、大案變多帶動下，前4月稅收357億元，也年增11.7%。
綜觀稅收情勢，陳玉豐認為前4月表現樂觀，不過目前主要稅收，如所得稅等尚未入帳，還需持續觀察；先前受疫情衝擊的娛樂稅，4月表現稍有起色，在職業表演、高爾夫、遊樂園等娛樂活動回溫下，年增21.3%，不過今天因本土疫情升溫，再度限制大型集會活動，需密切關注。
針對所得稅表現，財政部賦稅署主秘梁真榆表示，今年5月申報的營所稅為去年企業所得，去年雖受疫情衝擊，但下半年營收已陸續好轉，加上去年9月放寬免申報繳納的營所稅暫繳稅額5月將入帳，因此對營所稅表現抱持樂觀，綜所稅則預估將與去年持平。（編輯：潘羿菁）1100511