為學生找到未來　致理科大展示下世代智慧金融服務

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金融監督管理委員會主任委員黃天牧說，金管會的很多工讀生都是就讀致理科大，很多同仁要進修的話，也是建議到致理科大，不僅寒、暑假都有開課，還可視訊教學、教學品質又好；致理科大雖然不是最高檔的Benz，但卻是品質最耐用的Toyota，也見證很多產業的先進投入資源給致理科大，也是私立大學中最受企業喜愛晉用的學校，希望金管會永遠是致理科大的好夥伴。
教育部技職司副司長謝淑貞表示，推動國家創新產業發展是行政院前瞻基礎建設的核心，而人才則是前瞻計畫的基石，教育部自106年9月至110年8月4年編列80億元，協助技專校院啟動「優化技職校院實作環境計畫」；如同其英文名稱「Job Ready Skills Program」，是以「為學生找到未來、讓工作找到人才」為目標。
金融科技雲端實作場域計畫主持人、前金管會主委、現任致理科大講座教授丁克華強調，本計畫的特色是在共榮共利的基礎上，將產業資源引進學校，讓具有專精技術的教授與企業共同研發創新服務，同時培育具有數位能力的技優生為企業所用；致理科大校長陳珠龍指出，致理科大致力推動跨領域商管教育多年，計畫期間提供給高中職學生體驗超過2000人次，為技職教育向下紮根。
成果展共分為7個展區，分別為展區一「無所不在的銀行服務」、展區二「智慧網銀」（樂天國際商業銀行）、展區三「投資人訊息智慧服務」（永豐金證券公司、寶碩財務科技公司）、展區四「保險科技」（吳家錄保險文教基金會、昇華科技公司）、展區五「金融數位多媒體行銷」（期貨交易所）、展區六「大數據金融監理」（傑克商業自動化公司、各大銀行稽核部門）、展區七「產學合作與人才培育成果」；展出時間為5月11至13日的上午10點至下午4點。