機師隔離改3天網喊「出來面對」　范雲發聲了：實在無聊

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范雲指出，「指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定。沒有政治考量。防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫。在全民齊心防疫的時刻，對於這種抹黑指揮中心的謠言，我無愧於心」。
隨後范雲解釋事情經過，透露自己在二月底接到機師工會陳情，「提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。反應民意本來就是立委的工作。機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待。我希望建立民間和政府順暢的溝通管道，所以整理了陳情議題，召開協調會」。
范雲強調自己在協調會上並未施壓，只做了3件事情：
1.讓機師工會對官員表達訴求。
2.請政府官員回應。
3.讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。
范雲最後表示，「所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。陳時中部長已經多次澄清『沒有立委關說』、『沒有所謂施壓，只有考量飛安問題』。但還是有許多人見獵心喜不斷抹黑，污衊防疫團隊的專業，真的很讓人痛心」。（編輯：倪浩軒）
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