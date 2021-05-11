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機師隔離改3天網喊「出來面對」　范雲發聲了：實在無聊

民進黨立委范雲
▲台灣疫情進入社區感染，有網友認為立委范雲是造成「防疫破口」的罪魁禍首，對此，范雲也發文回應了。(圖／記者呂炯昌攝)

編輯中心/綜合報導

2021-05-11 20:23:16

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布國內新增7例本土案例，陳時中坦言「國內已進入社區感染階段」。這波疫情爆發從華航與諾富特飯店開始，許多網友認為機師居家隔離期從原本的「5＋9」調整為「3＋11」是原因之一，而曾替機師召開協調會的民進黨立委范雲更被批評是「防疫破口」，臉書發文被網友洗板，要她出來面對。對此，范雲也正式發文澄清，更反擊「這種謠言實在很無聊」。

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范雲今日晚間在臉書發文表示，「最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口。這種謠言實在很無聊」。

范雲指出，「指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定。沒有政治考量。防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫。在全民齊心防疫的時刻，對於這種抹黑指揮中心的謠言，我無愧於心」。

隨後范雲解釋事情經過，透露自己在二月底接到機師工會陳情，「提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。反應民意本來就是立委的工作。機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待。我希望建立民間和政府順暢的溝通管道，所以整理了陳情議題，召開協調會」。

范雲強調自己在協調會上並未施壓，只做了3件事情：

1.讓機師工會對官員表達訴求。

2.請政府官員回應。

3.讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。

范雲最後表示，「所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。陳時中部長已經多次澄清『沒有立委關說』、『沒有所謂施壓，只有考量飛安問題』。但還是有許多人見獵心喜不斷抹黑，污衊防疫團隊的專業，真的很讓人痛心」。（編輯：倪浩軒）

▲范雲強調自己在協調會上並未施壓。（圖／翻攝自范雲臉書）
▲范雲強調自己在協調會上並未施壓。（圖／翻攝自范雲臉書）
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