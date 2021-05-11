高壓力環境導致男性泌尿系統問題 不得不慎

42歲男性因解尿不順且勃起功能變差而至醫院泌尿科就診，經安排檢查後，診斷有攝護腺慢性發炎及輕微血管性勃起功能障礙，同時也發現有睪固酮低下的問題。患者主述因在高壓力環境下工作，且需要輪班而導致長期睡眠品質不佳，也造成工作表現及日常活力似乎都有所影響。後續經謝醫師開立藥物及安排低能量震波治療後，患者困擾漸漸改善。





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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示， 臨床上常遇到青中年男性甚至女性，長期有頻尿、急尿、夜尿等現象，檢查後發現是長期工作型態造成的慢性影響，男性須注意是否有攝護腺肥大的問題。門診有一些男性患者，會反覆的會陰及下腹部疼痛，並且當痛感加劇時，往往會伴隨解尿症狀。這些症狀可能是來自於「慢性攝護腺發炎或骨盆腔慢性疼痛症候群」。此疾病的治療方式須從生活型態改變起，包括溫水坐浴、避免久坐或減少生活壓力等，並且搭配藥物治療，但若遇到反覆無法緩解或者極度疼痛的病人，以二線物理性治療，如磁波椅及低能量體外震波，都能帶來一定的改善。











謝昆霖醫師指出，在高壓力、時常需要輪班或是長期從事夜班工作的民眾，或是需要久坐或需要憋尿及減少飲水，需要輪班、長期上夜班，且睡眠狀態不佳者，都是「慢性攝護腺發炎」的危險因子，且容易誘發「下泌尿道排尿障礙」，症狀包括解尿不順及下腹部會陰處悶痛，或是頻尿、夜尿、急尿甚至出現尿不乾淨的感覺。若是「男性睪固酮低下」的症狀，也會出現身體機能下降、容易疲倦、脾氣易怒，甚至性慾降低或勃起功能障礙。











謝昆霖醫師提醒，在現今高壓力、久坐、時常需要輪班或是從事夜班的工作下，例如：科技廠區工程師及廠房員工、各類輪班管理員、客貨運及計程車駕駛員等，都要隨時注意。適時的尋求泌尿科醫師做相關檢查及治療，且盡可能改變不佳的生活及工作習慣，不要因為忽視或害羞抗拒檢查而延誤了治療時機。









