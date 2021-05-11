36家企業致理科大徵才 侯友宜：不要把決定權交給他人
新北市政府與致理科技大學合辦校園就業博覽會，邀36家知名企業到校設攤徵才，約可提供1700多個職缺；新北市長侯友宜今（11）日到場分享41年的工作經驗，認為「選擇自己喜歡的工作，才能對工作保持熱忱，以及顯現自己的價值」。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-11 20:27:22
侯友宜強調，不要在乎職位、層級及薪資，選擇自己喜歡的工作最重要，下定決心後就勇往直前；至於大學畢業後是先就業或繼續升學？侯友宜分享和3個女兒的互動歷程，現在會建議同學們先就業，從工作中充實經驗擷取不足，在更了解自己後再去唸書，畢竟學習永不嫌晚，是一輩子的事。
侯友宜以自己唸警校、選擇刑警工作為例指出，在他高中畢業後，同時考上大學、軍校及警官學校，最後卻選擇最高風險的刑警工作；此外，「不要把決定權交給他人」，每個歷程都是自己的決定，唯有自己決定且喜歡的工作，才能無怨無悔地走得長遠。
侯友宜說，在他41年、15個職位的公務歷程從沒後悔過，也因為年少時讀了「十大警探」這本書，啟發他打擊犯罪貢獻社會的抱負；最後，期勉同學莫忘初心定能找到適合自己的工作，也不要怕困難，因為越艱鉅的任務，越有出線的機會，並預祝「學以致用」順利進入職場。
勞工局長陳瑞嘉表示，今日與致理科技大學合辦「新北市校園就業博覽會」，邀請36家知名企業參加，包括科技業的日月光集團、香港商群邑有限公司台灣分公司等大廠，都開出數位媒體企劃副理等福利優厚職位，爭取年輕朋友青睞；今天有346人次參與活動，投遞履歷274人次、擬錄用127人，媒合率達46%。