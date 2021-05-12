NOW早報／忘關iPhone「一功能」！網紅意外抓包男友偷吃

忘關iPhone一功能！網紅意外抓包男友偷吃 150萬人朝聖





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現在科技發達，手機功能越來越多，不少人不太會使用，恐怕意外洩漏自己的秘密！抖音TikTok網紅凱里根（Serena Kerrigan）日前就

發佈影片

表示，約會對象在外傳照片說「我好想你」，結果一看照片本來是一張看起來平凡不過的雙人床，但卻發現照片竟然會動，而在下秒，一名女子突然出現在畫面中，令她相當傻眼。原來，該名約會對象忘記將iPhone的相機「live photo」功能關掉就拍照，因此照片變成一段簡短的動畫，外遇對象就剛好從床邊躺下被錄進去，由於該功能若沒點開檔案，並不能看見其照片會動，也因此男方意外洩漏自己偷吃證據，看得凱里根是一陣氣憤。

對此，不少人直呼「不會用相機的笨拙男子，活該」、「先來去關掉該功能壓壓驚」、「這是比較後代iPhone的功能，拍照會動本來很酷，變成抓包偷吃，更酷一些了」；另也有網友質疑事件真實性，凱里根則回應「這絕對是我本人發生的事情」，並嘲諷約會對象「那床上狗娃娃看起來真棒呀！」

▲原來，該男網友忘記關閉iPhone的live photo功能，結果拍出來的照片其實是一段極短錄影，意外錄到外遇對象。（圖/翻攝Tiktok）

今日天氣／台南、高雄有機會出現38度高溫！東南部留意焚風

今（12）天各地大多仍為晴到多雲，只有午後山區有零星短暫雷陣雨，而夜晚清晨東半部也有些零星降雨；天氣持續炎熱，白天氣溫高，中午前後紫外線強，各地高溫都可以來到30、31度，西半部普遍可達34到36度，尤其中南部近山區或河谷高溫容易達到36度以上，南投、台南及高雄甚至有機會出現局部38度的極端高溫，而東南部仍有焚風發生的機率，戶外活動請多補充水分注意防曬。





美團創辦人發文酸習「秦始皇」被約談 市值蒸發4440億





中國近期不斷收緊對網路科技業、金融平台的管制，早前阿里巴巴（Alibaba）集團創辦人馬雲才因爲批評中國金融體制，阿里巴巴、螞蟻金服接連遭到約談。在敏感時刻，中國外賣市場龍頭「美團」創辦人在社群貼出嘲諷秦始皇的唐詩，被解讀在批判政府，前（10）天美團高層就被上海官方約談。同時，美團昨日香港股價大跌7.1%收盤，美國ADR再跌3.2%，港股市值蒸發1200億港元（約4440億台幣）。

▲（圖／翻攝自中國官媒）

連陳時中都輸29％ 民調：民進黨派誰選新北都難贏侯友宜





雖然距離2022年地方選舉還有一段時間，但有意參選的人都已經磨刀霍霍、勤跑行程；各黨將派誰參選六都首長也相當受民眾關注。根據新台灣國策智庫最新民調顯示，在新北市選情的部分，無論民進黨派誰參選，都贏不了現任市長侯友宜，就連衛福部的鋼鐵部長陳時中都輸他29％，就連民進黨支持者對侯友宜的滿意度都相當高。真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，受到近期疫情影響，陳時中的民調數字多少會受到影響，但從各項數據顯示，民進黨並沒有可以與侯友宜抗衡的候選人。

▲新台灣國策智庫11日公布最新民調顯示，民進黨無論派誰參選，都贏不了現任新北市長侯友宜。（圖／記者劉育辰攝）

新高！單日7例本土 確診者足跡遍佈宜蘭羅東、新北蘆洲





國內疫情升溫，指揮中心昨（11）日宣布新增7例本土個案，其中有6例為感染源待釐清，指揮官陳時中坦言已進入社區感染，為此也提升疫情警戒標準至第二級來加強人流管制。針對這6名新增確診者的公共場所史，由於事件是前天晚間發生，因此部分疫調還在進行中。指揮中心在昨日的臨時記者會上，首先公布案1202以及案1203的初步足跡，主要縣市為宜蘭縣羅東鎮與新北市蘆洲區。

▲指揮中心昨（11）日召開臨時記者會，公布國內新增7例本土個案，其中有6起為感染源待釐清。（圖／疾管署直播）

透天厝2樓怎麼有門？他驚呆「一開就摔下去」 用途曝光





台灣的建築屋種繁多，有公寓、大樓也有透天厝等等，其每個物件設計出來的款式都不盡相同，但有些設計的功能也讓人霧裡看花。近日，就有網友在「爆廢1公社」貼文指出，「想請問大家，二樓這個門是幹什麼用的啊？」只見貼出的照片，這戶透天的二樓牆外，有多出一道銀白色的門，打開的話根本就沒有立足的空間，一踏出去就會摔到一樓去，讓人好奇這扇門的用意為何？

問題一出，釣出內行人出面解釋「這是拿來運送東西上樓的啦！像是床墊、櫃子這種，通常都是家中樓梯比較窄才會裝」、「我台南老家也有，原本以為用的到，但搬進來之後傢俱都沒換過，根本直接鎖起來沒人開XD」、「搬運家具上樓，選我正解」。（編輯：許苡晴）