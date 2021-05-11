離岸風電區塊開發10年總量15GW　經濟部：年增千億產值

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離岸風電第三階段區塊開發選商規劃草案說明會今天舉行，由能源局和工業局輪流報告，與會業者包含達德能源、沃旭能源等。
能源局規劃區塊開發為期2026至2035年，每年釋出1.5GW，10年下來將達到15GW裝置容量，其中可分成二階段，第一階段（2026至2031年）釋出9GW、第二階段（2032至2035年）6GW。
第一階段分三期選商，第一期將在明年6月30日前截止收件，並於8月30日公告選商結果。
評選開發商原則為「先資格審查、後價格評比」模式，資格審查包含技術、財務與產業關聯性。價格評比部分，能源局要求台電迴避成本為廠商競標價格天花板上限，也就是說，未來廠商投標價格不會高過台電平均發電成本。
在國產化方案的架構下，產業關聯關鍵發展項目分為電力設施、水下基礎、風力機零組件、海事工程4大類，共計26項目，除延續先前潛力場址項目，例如全機艙組裝及扣件、配電盤、葉片等，本次草案也納入廠商建議，新增陸上電纜線、海上變電站、變槳系統等。
在進行資格審查時，以上26項為業者必做項目，占比60%；另有40%加分項目，由開發商自選項目、數量，並自述其核心技術，工業局盼藉此擴大台灣離岸風電產業發展規模。
會中有業者表達對草案的擔憂，首先是價格低者得標，難免不公平疑慮，能源局回應，所有參與競價的業者都是在達成風場條件的基本資格之下，才會進行價格競價。
此外，也有廠商針對新設海上變電站為必做項目提出討論，能源局則說明，有些風場採用陣列海纜與輸出海纜，若確定不需要海上變電站，則會從關鍵發展項目裡頭刪去；同時補充，投資目前較為缺乏的海事工程服務，無疑也是希望提升在地廠商的技術能量。
針對各界關注的禁建紅燈區，能源局預計於5月底公布風場場址。（編輯：潘羿菁）1100511