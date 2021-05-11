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林佳龍感謝「76行者」無償修復遺體　致上親筆信與永生花

林佳龍與76行者
▲前交通部長林佳龍邀請遺體修復團隊「76行者」座談，除了致贈每個人一張感謝狀，還送上一張親筆寫的卡片，以及特製永生花。（圖／取自76行者成員「馬總裁」臉書）

記者鄭宏斌／綜合報導

2021-05-11 22:25:57｜2021-05-11 22:26:58

日前台鐵太魯閣號發生撞上工程車而出軌的嚴重事故，釀成49人死亡的悲劇，前交通部長林佳龍也因此請辭下台。回歸民間的林佳龍，最近曾到東部探視住院的傷患，為傷患及家屬打氣，今（11）日則邀請當初協助修復遺體的「76行者」團隊，到他創立的光合基金會座談， 林佳龍除了致贈每個人一張感謝狀，還送上一張親筆寫的卡片，及特製的永生花，以表達謝意。

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當太魯閣號事故發生之後，76行者團隊出動多名修復師前往花蓮，無償為罹難者修復遺體，連日以來不眠不休，才將所有罹難者遺體都修復完畢，無私奉獻的義舉令人感佩。

根據一位76行者的成員po在網路上的照片，林佳龍在親筆信中寫道：「事故之後，我常想像您的雙手修復故人之體，一針一線還原損傷的身軀，肅靜而溫柔地送行。文字未能盡訴76行者帶給人間的力量。您以身力行，尊重逝者，安慰生者，義舉令國人尊敬，也必留下對社會難以想像的影響力。僅以此卡片及永生花，無盡銘謝您於太魯閣列車事故間，縫補創痛的偉大身影。」

該成員也在臉書上說，「龍龍部長很親切，龍龍部長親筆親手寫的卡片，送上永不凋謝的永生花，也就像76行者的精神，永不凋謝的愛，守護每個家屬的愛。」

▲林佳龍邀請遺體修復團隊「76行者」座談，除了致贈每個人一張感謝狀，還送上一張親筆寫的卡片，以及特製永生花。（圖／取自「馬總裁」臉書）
▲林佳龍邀請遺體修復團隊「76行者」座談，除了致贈每個人一張感謝狀，還送上一張親筆寫的卡片，以及特製永生花。（圖／取自76行者成員「馬總裁」臉書）
 

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