直播／第32屆金曲獎入圍名單公布　歌后楊乃文唱名

第32屆流行音樂金曲獎今（12日）下午1點公布入圍名單，歌后楊乃文、律師歌手蘇明淵、創作女將米莎、排灣族歌姬戴曉君、去年「最佳演唱組合」得主CNCS（Chick en Chicks）擔任唱名嘉賓，《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊第一現場。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-12 12:58:52
被視為金曲獎風向球的「十大專輯暨十大單曲」9日公布獲獎名單，瘦子、萬芳、桑布伊、蛋堡、曹雅雯、黃宣YELLOW都獲雙獎肯定，告五人、柯泯薰、王菀之也都拿下十大單曲，是否能順利拿下金曲入圍門票，令人期待。
今年金曲獎主題為「聽見音樂 看見聲音」，典禮總顧問陳鎮川說明主視覺設計概念，「金曲獎主視覺每年同中求異，既希望保有金曲的厚度高度、隆重感與辨識度，又期待在大範圍設計中，以類似慢速定格方式來拆解、雕琢細節，很慶幸能於不同階段完成三類設計，因三個團隊抱有清楚共識、協調流暢，才能完成細緻出色成品。」
陳鎮川總結：「因數位平台發達及現代新音樂蓬勃發展，從『上傳』至『軌跡』再到『下載』，三大團隊以不同概念述說美麗動人故事，大家在典禮時可細細觀賞，敬請拭目以待。」金曲獎頒獎禮於6月26日（六）在台北小巨蛋舉行。（編輯：楊穎軒）