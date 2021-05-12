  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

直播／第32屆金曲獎入圍名單公布　歌后楊乃文唱名

▲第32屆流行音樂金曲獎入圍名單公布。（圖／金曲獎官方臉書）
▲第32屆流行音樂金曲獎入圍名單揭曉。（圖／金曲獎官方臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-12 12:58:52

第32屆流行音樂金曲獎今（12日）下午1點公布入圍名單，歌后楊乃文、律師歌手蘇明淵、創作女將米莎、排灣族歌姬戴曉君、去年「最佳演唱組合」得主CNCS（Chick en Chicks）擔任唱名嘉賓，《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊第一現場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被視為金曲獎風向球的「十大專輯暨十大單曲」9日公布獲獎名單，瘦子、萬芳、桑布伊、蛋堡、曹雅雯、黃宣YELLOW都獲雙獎肯定，告五人、柯泯薰、王菀之也都拿下十大單曲，是否能順利拿下金曲入圍門票，令人期待。

今年金曲獎主題為「聽見音樂 看見聲音」，典禮總顧問陳鎮川說明主視覺設計概念，「金曲獎主視覺每年同中求異，既希望保有金曲的厚度高度、隆重感與辨識度，又期待在大範圍設計中，以類似慢速定格方式來拆解、雕琢細節，很慶幸能於不同階段完成三類設計，因三個團隊抱有清楚共識、協調流暢，才能完成細緻出色成品。」

▲金曲獎主視覺。（圖／台視提供）
▲金曲獎主視覺。（圖／台視提供）
陳鎮川總結：「因數位平台發達及現代新音樂蓬勃發展，從『上傳』至『軌跡』再到『下載』，三大團隊以不同概念述說美麗動人故事，大家在典禮時可細細觀賞，敬請拭目以待。」金曲獎頒獎禮於6月26日（六）在台北小巨蛋舉行。（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
45.98%54.02%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.95%61.05%
2021-05-10-2021-05-13
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀