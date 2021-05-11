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公路總局於關渡大橋裝防撞桿惹議　新北：事前未告知

陳偉杰
▲陳偉杰指出，公路總局拿交通安全為由裝設分流防撞桿，卻沒有事先宣導、指引，若撞傷找誰賠償？（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-11 23:34:16｜2021-05-11 23:36:53

新北市淡水與八里間往來的重要橋樑－關渡大橋，每日通勤的汽機車族為數眾多；最近有民眾向新北市議員陳偉杰投訴，橋上忽然出現一整排分流的防撞桿，讓習慣行車路線的民眾閃避不及，頻發生車禍的意外。

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陳偉杰今（11）日在議會的市政質詢指出，公路總局拿交通安全為由裝設分流防撞桿，卻沒有事先宣導、指引，讓民眾上橋後就像玩冒險遊戲，若撞傷找誰賠償？新北市政府交通局長鍾鳴時回應，公路總局裝設前，根本沒有告知新北市府，市府也是看新聞才知道，確實欠缺考量，日後會加強與公路總局溝通。

陳偉杰說，民眾5月2日向他陳情，關渡大橋上多出一整的排防撞桿，讓機車族不知所措，橋上也確實發生零星的意外；經他與公路總局反應，原本態度強硬的公路總局，2天後就承認宣導不足，先行拆除一半的分流防撞桿，也裝上了指示牌。

陳偉杰表示，民眾還是抱怨連連，原本公路總局說「被罵也要裝」，結果沒2天都就拆除一半，不是自己打臉自己嗎？現在民眾更擔心公路總局接下來還有什麼改善措施？此外，八里淡水的在地社團，還是有很多民眾PO文怒罵，因此要求交通局盡速與公路總局溝通，務必把民眾意見忠實轉達。

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