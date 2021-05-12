社區感染警戒升級！陳時中脫口「這句」　名醫嘆：外行話

國內昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，為防範發生持續社區傳播，自昨日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。而對於疫情擴大，中央疫情指揮中心指揮官陳時中脫口說出「宜蘭群聚跟華航群聚無關」，對此，精神科醫師沈政男表示，「陳時中又講了防疫外行話，前副總統兼台灣流行病學家陳建仁應該出來再次出來提點一下」。





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沈政男在臉書表示，昨天他不禁想起去年案19白牌計程司機發布那晚，因為陳時中又講了防疫外行話，他那時講什麼？「台灣已經進入社區傳播」，好在陳建仁出來踩剎車。昨天他講了什麼？「宜蘭群聚跟華航群聚無關」，這讓他不禁直言「拜託，難道是台灣社區防線一下子被衝破了好幾個洞？真的，陳建仁應該再次出來提點一下，到底現在疫情是怎麼樣了。」





「為什麼張上淳最近比較少露臉？是不是指揮中心的專家團隊換了隊形？」沈政男指出，事實上，從指揮中心自4月20日對華航群聚所做的判斷可以發現，好像不是去年那個威風八面的防疫團隊了！華航群聚從頭到尾就只是這樣：國外疫情越來越嚴重=>華航機師把病毒帶回台=>「7+7」改成「5+9」，病毒開始進入華航家庭=>又改成「3+11」，病毒進入更多華航家庭=>華航機師自主管理鬆散，病毒進入社區=>大家不戴口罩+病毒傳染力變強=>口罩防線被衝破。





沈政男說，以上任何一關，只要當初能夠守住，就不會產生這次的危機了，可惜乳酪漏洞被連成了一線。現在就看，到底是零星社區感染，或者進展到了社區傳播。有人搞不清楚兩者差別何在，其實當初陳建仁就是出來教懂了陳時中兩者的區別，然後台灣防疫自此有了不同。顯然，陳時中如今又忘了。

沈政男認為，現在，台灣仍須盡全力防堵病毒，做到不只是華航清零，而是社區清零，不要像韓國與香港一樣，一直有零星感染。零本土跟一個本土，天差地遠。「有人看見疫情再起，第一個反應就是趕緊去打疫苗，歹勢，疫苗對B.1.617變種（最先出現在印度）只有微弱保護力。現階段最重要還是大家把口罩長城拉出來，並相互提醒與監督。」（編輯：許苡晴）



