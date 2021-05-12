缺水跟暴雨哪個更惱人？網分析「1關鍵」：旱災比較可怕

台灣近日水情險峻，出現56年來最嚴重的乾旱危機，許多水庫的蓄水量都不到20％，有些水庫的水位更低於10％。然而，有網友就好奇提問「

」對此，一名網友就分析直言「旱災能持續數個月，暴雨通常都很快結束」，認為旱災比較可怕。

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PTT

女孩板表示，最近台灣缺水 ，因為極端氣候，所以天氣改變很多，春雨、梅雨、颱風都往高緯度跑，不會來台灣了，像武漢就下暴雨，「但跟暴雨比起來，缺水還是更惱人吧？」

▲有網友在PTT提問「跟暴雨比起來，缺水還是更惱人吧？」對此，一名網友就分析直言「旱災能持續數個月，暴雨通常都很快結束」，認為旱災比較可怕。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「旱災比較可怕，因為歷史上都是因為糧食歉收、饑荒，然後就戰爭，死的人更多」、「缺水無法維持衛生然後就大規模死亡了」、「沒水喝，三天就快去了」、「缺水當然最嚴重阿」、「暴雨比較好，沒水可用，你連洗澡都不行喔」、「暴雨可以疏散，缺水是能跑去哪裡？」「旱災真的更嚴重吧！」

另還有人分析直指「我比較無法忍受缺水，旱災能持續數個月，暴雨通常都很快結束，旱災絕對比較可怕」。不過，也有網友認為「不管缺水還是暴雨，都會死人吧...」「過度極端的氣候都會造成毀滅，這有什麼好比較的？」（編輯：許苡晴）