Hyundai Kona N Line小改款卡丁車場小試身手!

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這次Hyundai Kona小改款將車型簡化為三個等級，最受矚目的莫過於外觀更具侵略性，底盤設定也更加競技取向的N Line版本，在Kona小改款前已對其精準的操駕手感以及動力輸出印象深刻，這次改款後得知馬力變得更大，N Line還強化了懸吊阻尼使其更為運動化，在國外發表後早已迫不及待緊盯國內的發表日程，終於在5/11日等到這部”小鋼炮”現身，說他是小鋼炮可一點都不誇張，雖然外型擺明是CUV小休旅扮樣，不過開起來底子卻十足的熱血，小改款前已具備同級最大的177匹馬力，改款後更直接逼近200匹馬力大關，也難怪南陽現代會選在桃園永安賽車場讓媒體好好與這部性能小休旅較量較量。
這次活動規劃有緊急煞停與賽道跟隨兩個項目，前者在教練的指導下於直線路段加速至70 km/h後急踩煞車，此時能感受到放大至320 mm的前碟盤扮演好自身角色在極短距離內便將車輛停下，煞停過程中雖會感受到車尾有些躁動，但其程度之輕微不會讓駕駛與乘客感到一絲慌張，隨後便跟著前導車腳步進行賽道跟隨，為了讓首次造訪永安卡丁車賽道的媒體能在正確時機入彎及踩下煞車，原廠早已規劃好行進路線與煞車點判斷之錐筒，同時為了在行進中能享有更為流暢的動態反應，這次一律將駕駛模式放在運動模式，還關閉了ESP系統以求彎中能獲取最佳的動力輸出效果。
原以為關掉ESP車身動態穩定系統會成為車輛高速入彎的不受控因子，但意外地Kona N Line竟如此叛逆，即便刻意走偏抑或晚煞車造成推頭現象，但只要鬆開油門稍加修正方向盤便能迅速找回原本行車路線，這不僅是高超的底盤調教功力展現，全車51.8%的高剛性鋼材車體結構也讓車體抗扭性大幅提升，更為硬朗的懸吊設定亦幫助激烈操駕下的車身狀態更趨穩定，僅靠先天優異體質便輕鬆克服這些刁鑽路況實在了得，同時在198匹馬力與7速DCT雙離合器的完美搭配下，出彎加速反應也是讓試駕媒體嶄露一抹微笑的主要功臣，只能說Kona N Line不能只把它當成一般小休旅看待，”小鋼炮”一詞掛在它身上也絕對夠格! 這次試駕時間僅短短十多分鐘，不過已讓與會媒體興奮不已，原廠規畫在6月份有單車試駕機會，屆時再將小改款Kona的新增配備與動力規格做更完整的介紹。