NBA／開心炫耀球隊贏球 Kobe生前和喬丹最後的簡訊曝光
「黑曼巴」Kobe Bryant已經在2020年1月因直升機空難逝世，不過他的傳奇和故事仍將繼續流傳。近日《ESPN》透露了他和自己兒時偶像Michael Jordan所傳的最後一組簡訊，兩人互相問候，Kobe還有些俏皮的向飛人炫耀了自己球隊的出色表現。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-12 08:22:50
Jordan在接受《ESPN》記者Jackie MacMullan採訪時，分享了這一連串的簡訊對話，那是在2019年12月時兩人的交談，Kobe誇讚了Jordan自家高檔品牌「Cincoro」的龍舌蘭酒不錯。
「他真的很享受執教自己的女兒Gigi，所以我就這樣問候了他。」Jordan莞爾的表示自己當時還加上了一些表情符號，「節日快樂啊，希望我們可以很快遇見，Kobe教練」
「啊，你也是，好友。」Kobe也這樣回了Jordan，「嘿，教練，我現在坐在板凳上，我們正在大勝另一支球隊，現在比數是45:8。」
「我喜歡這些文字，因為這顯示出了Kobe的競爭天性。」Kobe年輕時被認為是最像Jordan的人，他也一直追逐偶像的腳步，正是在那個過程中兩人結下了深厚的友誼，後者曾透露過這是因為他感受到有人和自己擁有一樣強烈的求勝心。