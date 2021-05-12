疫情二級警戒！醫曝阻隔社區傳播「最佳動作」：會救了你

國內昨（11）日新增7例本土個案，且多例為不明感染源，為防範發生持續社區傳播，自昨日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。對此，重症醫師黃軒今（12）日早上就在臉書以「社區傳播期間，這個動作，會救了你......」為題發文，直指「口罩」是社區傳播阻隔的最佳工具！

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黃軒表示，台灣疫情現在又進入社區感染了，很多集會活動也開始受到了限制，他常常被人問「KTV唱歌為什麼要戴上口罩？看電影為什麼也要戴上口罩？」其實這一切，是有研究根據的，他並整理科學資料給大家看看，以大家都喜歡去娛樂的場所為例：KTV和電影院。





「為什麼唱歌，需要戴口罩？」黃軒指出，昨天台灣的指揮中心指揮官告知大家，如果要去KTV ，記得戴上口罩唱歌！這是有醫療研究的，呼吸時，我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒為135（85-691）顆、正常說話我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒 270（120-1380）顆。





大聲說話，我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒570（180-1760）顆、正常唱歌我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒690（320–2870）顆、大聲唱歌，我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒980（390–2870）顆、高亢唱歌，我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒1480（500-2820）顆，結論，正常的唱歌比正常的講話，產生更多的飛沫顆粒，大聲唱歌，比正常唱歌產生更多的飛沫顆粒。





如果我們使用口罩，又大聲唱歌時，其每秒產生飛沫顆粒為410（200-1150）顆，大聲唱歌每秒產生飛沫顆粒為980（390–2870）顆、高亢唱歌 每秒產生飛沫顆粒為1480（500-2820）顆，因此，簡單的「口罩」將唱歌時產生的飛沫顆粒數量減少到與正常說話相似的水平，其實，另一個研究顯示：當你使用外科口罩大聲唱歌時，相機幾乎檢測不到你的飛沫呢。





▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）

文末，黃軒提醒大家，口罩是社區傳播阻隔的最佳工具，對於呼吸道飛沫的研究以及口罩阻擋飛沫的能力，很多研究報告都有。使用高速攝影機實驗發現，當有人說出一個簡單的片語時，就會產生20至500微米的飛沫從嘴巴中出來，但是當嘴巴，只是被一塊濕毛巾蓋住時，也幾乎所有飛沫都會被擋住；一項針對流感的研究發現，戴上口罩，可以顯著減少飛沫，和氣溶膠傳播的呼吸道病毒數量；另外在一項試驗中，研究人員預測，如果我們給周邊80％的人戴上口罩，我們才能有效在減少 COVID-19 傳播。





他更透露，研究發現社區傳播期間，實施口罩指令，COVID-19的每日增長率會下降的。這個趨勢，在社區傳播擴散時更加明顯。口罩指令執行後的最初五天，COVID19新病例每日成長率與指令執行前的五天分數下降了0.9％；而在三週之後，COVID19 新病例每日成長率，也下降了2個單位的百分比。「口罩，肯定是社區傳播阻隔的最佳工具！」（編輯：許苡晴）





▲重症醫師黃軒臉書貼文。（圖／翻攝自黃軒臉書）