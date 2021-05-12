NBA／不爽自己受傷還被酸　Beal：這個玩笑一點也不有趣

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但可惜Beal在該場比賽的第4節中腿筋受傷，提前退出了比賽，至少會缺席2場例行賽。沒想到Bazemore卻對這件讓人遺憾的事大做文章，他受訪時說「(Curry)用29分鐘得到49分，這太不真實了，有些球員得傷了腿筋才能勉強跟上。」
而這句嘲諷對方傷病的話，明顯帶有一些攻擊性，這也讓Beal老婆相當不爽，她直截了當的在自己的社群網站上嗆Bazemore是無名小卒，最好看看自己的成績再說別人。
雖然隨後Bazemore不太有誠意的解釋自己只是在開玩笑，不過許多人認為他真的太過火了，對此Beal本人也在今天做出回應。
「我同意Bazemore前半段的話，29分鐘得49分，我相信在場的所有人都同意這是非常了不起的表現。」Beal說道，「至於後半段，我不是很喜歡。我也沒提到你，我的腿筋跟那場比賽也沒有任何關係。而Bazemore卻拿我的傷病開玩笑，老實說我不覺得這是件有趣的事情。」
Beal解釋說自己一直被傷病纏身，也曾因為傷病缺席多場比賽，所以現在自己能站在場上為巫師效力真的感到很開心，「我的目標是帶隊進入季後賽，這也是我專心在做的事。我說這些只是想澄清我的想法，我覺得還是不要開一些並不有趣的玩笑比較好。」