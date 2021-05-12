找不到感染源疫情拉警報　台股早盤一度跌逾300點

華爾街通膨疑慮再起，美股道瓊指數昨（11）日下挫400多點，而台北股市受到國內疫情升溫影響，今（12）日開盤後也下挫，早盤跌逾300點，來到16243點附近。但電子龍頭股隨後逐漸回神，台積電、鴻海9點15分過後跌幅縮小，和碩、大立光早盤漲3到4%。而疫情概念股紅通通，如毛寶、杏輝、合世、亞諾法、美德醫都飆漲停。
記者許家禎／台北報導
2021-05-12 09:36:33｜2021-05-12 09:39:53
美股道瓊指數11日下跌473.66點，或1.36%，收34,269.16點；標普500指數下跌36.33點，或0.87%，收4,152.10點；那斯達克指數下跌12.43點，或0.09%，收13,389.43點；費城半導體指數上漲8.90點，或0.30%，收2,976.01點。
台北股市今日開盤跌67.25點，加權股價指數以16515.88點開出，但隨後跌幅擴大，早盤一度跌300多點，最低來到16243點。權值股台積電早盤9點15分後跌勢縮小，從561元向上拉抬來到568元。鴻海周五（14日）即將舉行法說會，早盤跌2.3%，來到104元。
其他，聯發科股價也逐漸回穩，早盤拉回到接近平盤，909元的位置。和碩相對強勁，開盤就跳空漲，早盤漲4%以上，來到72.2元。大立光則漲3%以上，來到2875元。而疫情概念股一樣紅通通，如毛寶、杏輝、合世、亞諾法、美德醫都飆漲停，其他國光生、盛弘、晟德、雃博漲幅也在4到6%。
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