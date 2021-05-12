美股道瓊重挫473點　創2個半月來最糟表現

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美股本週遭遇亂流，道瓊指數今天在通貨膨脹憂慮氣氛中重挫473點，創2個半月來最糟表現。早盤帶頭下殺的科技股午盤反攻，盤中曾跌逾2%的那斯達克指數終場小跌0.1%。





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金融、工業及能源等景氣循環股表現不振，道瓊工業指數終場重挫473.66點，跌幅1.36%，收在34269.16點。標準普爾500指數下挫36.33點，跌幅0.87%，收在4152.1點。以科技股為主的那斯達克綜合指數小跌12.43點，跌幅0.09%，收在13389.43點。





道瓊指數創2月26日以來最糟單日表現，30檔成分股僅2檔收紅。標普500指數11大類股，10個族群收黑；能源股跌逾2.5%，表現敬陪末座。





美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩、經濟加溫之餘，物價漲勢一直令擔心聯邦準備理事會（Fed）縮減貨幣刺激的投資人坐立不安。去年猛漲的科技股因估值偏高首當其衝，資金流向受益於經濟復甦的景氣循環股，使得那斯達克指數年初以來表現不如其他兩大指數。





這波資金輪動刺激道瓊指數與標普500指數7日收在歷史新高點，前者10日盤中更首度衝破35000點大關。





今天早盤科技股持續下探，賣壓蔓延景氣循環股，道瓊指數盤中一度大跌667點。午盤風雲變色，蘋果公司（Apple）、微軟（Microsoft）等科技權值股獲低接買盤支撐，跌幅收斂，亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）更由黑翻紅。





晶片股撥雲見日，費城半導體指數收漲0.3%，扭轉早盤一度跌逾3%的頹勢。台積電美國存託憑證（ADR）午盤扶搖直上，終場上漲近0.5%。





美股在全球股市不穩之際劇烈震盪，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）一度衝上23.73，創3月以來新高，有別於前幾週在20以下徘徊、大盤屢創歷史新高的局面。





聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）今天說，美國經濟前景雖樂觀，但離實現聯準會通膨與就業目標仍遙遠。聯準會其他官員近期也表明，經濟仍需要聯準會超低利率與購債計畫支撐。





但部分投資人擔心，在半導體短缺、大宗商品價格躍升的情況下，未來幾個月消費需求回溫帶動的經濟復甦恐刺激通膨急遽升溫，迫使聯準會緊縮貨幣政策。





隨著汽油價格大漲，美國3月消費者物價指數（CPI）月增0.6%、年增2.6%，略高於市場預期，無形間助長通膨憂慮。





美國景氣回溫另一跡象是就業機會激增。勞工部今天公布，美國3月職缺數量月增近8%，衝上歷史新高812萬個，但聘用增幅僅3.7%，凸顯業者難以找到合適員工填補職缺。（編輯：馮昭）1100512



