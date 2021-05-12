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中共批「挾民主招搖撞騙」　民進黨：輪不到極權國家說嘴

▲總統蔡英文10日透過影片在哥本哈根民主高峰會演說表示，民主正面臨前所未有的挑戰。（圖／取自總統府官網）
▲總統蔡英文10日透過影片在哥本哈根民主高峰會演說表示，民主正面臨前所未有的挑戰。（圖／取自總統府官網）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-12 09:39:23｜2021-05-12 09:45:07

總統蔡英文10日透過影片在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）演說表示，民主正面臨前所未有的挑戰。引爆中國國台辦玻璃心碎，痛批民進黨打著民主招搖撞騙，在台灣鉗制言論，直批民進黨有何資格談民主 。民進黨昨（11）日深夜發新聞稿回應國台辦，強調極權、反民主的政權沒資格對民主台灣說三道四。

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蔡英文演說提到，台灣民主是所有反抗威權的人們犧牲奉獻爭取來的，得來不易，反觀威權國家正在利用武漢肺炎疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序、操控其他國家。丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）在會中和蔡英文一樣捍衛民主價值，「當人權與言論自由等普世價值遭到壓力時，我們必須立場更堅定，回應更迅速有力。」引來中國駐丹麥大使館抗議，中國國台辦批評民進黨打著民主幌子招搖撞騙。

對此，民進黨昨發新聞稿指出，中共當局以戰狼姿態，對外挑釁民主國家、破壞國際秩序；對內扼殺新疆維族人權、壓迫香港自由法治，完全展現霸道行徑。這樣的極權政權本身就是反民主的最壞案例，根本沒資格對民進黨和台灣優異的民主表現說三道四。

民進黨表示，台灣是國際公認的民主國家，國際各項民主指標皆名列前茅，更重要的是，台灣會不斷地在自由與人權的道路上奮鬥努力，怎樣都輪不到只會強力打壓國內言論的中共專制政權說嘴。

民進黨強調，中共當局所謂的「中國式民主」，才是打著民主旗號，行專政之實的「掛羊頭賣狗肉」，強調的是中共政權高於一切，與民主國家的普世價值蘊含自由、法治、人權等精神背道而馳。說到底，全世界都知道民主是什麼，但就只有中共硬要把專制說成民主。

「不要做賊的喊捉賊。」民進黨呼籲中共當局，在中國箝制言論、打壓異己，連暗喻習近平沒讀書的公司都要被約談，卻反過頭來指責台灣箝制言論，行徑令人不齒。

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