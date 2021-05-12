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台股大跌！國安基金是否進場護盤？財長稱密切關注

財政部部長蘇建榮立院財政委員會報告並備質詢。（圖／記者林柏年攝，2020.04.06）
▲台股崩跌，國安基金是否進場護盤？財政部長蘇建榮表示「我們會密切注意」。（圖／資料照，記者林柏年攝）

記者顏真真/台北報導

2021-05-12 10:25:41｜2021-05-12 10:32:03

台股跌不停，財政部長蘇建榮今（12）日在立法院財委會表示，主要是受到美股科技類股跌及疫情影響，但昨日上市櫃成交量放大到8千多億元，台股動能是非常強，呼籲投資人做好風險控管。至於現在是不是國安基金進場護盤時機？他說：「我們會密切注意」，如果金融市場有失序的情況，必要時會召開委員會議。

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台股昨日重挫652.48點，創史上單日第3大跌點，金管會認為上市櫃公司獲利、營收表現和台股現金殖利率來看，台股基本面穩健，金管會也會持續關注國內外情勢變化，密切注意台股發展。

不過，今日台股仍續跌，盤中更重挫逾400點，財政部長蘇建榮今日在立法院財委會被問到台股，他說股市屬於金管會權責不便多說，但後續股市還是有很大動能，只是他也同時呼籲投資人要風險控管。

國民黨立委曾銘宗則關心現在是否是國安基金進場護盤時機？蘇建榮強調這要國安基金委員會決議才行， 他只是委員之一，但昨日台股交易量達8千多億元，動能非常強，「目前我們會密切關注」，國安基金會注意國際情勢及相關金融風險因素。

至於國內疫情升高，防疫警戒提升至第二級，蘇建榮說指揮中心已說明清楚，財政部針對公股行庫部分，會依照規定來做，行政院長蘇貞昌也有交代銀行部分要特別加強，公股銀行在進行的日常進出銀行金融交易時，均會依據管制中心規定，嚴格測量體溫、消毒、人流管制等機制。此外，6月公股行庫股東會也將登場，也會按照指揮中心指示進行防疫。

由於5月也是報稅季，蘇建榮也呼籲納稅人利用手機報稅，避免群聚感染，尤其今年財政部推出手機認證跟手機報稅，手機就可以認證，可直接在網路上申報，善用手機認證、網路申報就不用跑一趟國稅局，一方面防疫，一方面也可完成報稅。

另外，財政部也已宣布納稅義務人若受疫情影響，無法在法定期間內完成申報繳納稅捐者，可延至今年5月至7月間，綜所稅等7大類稅捐申報繳納期限，最長可延後1個月報稅，例如5月申報綜所稅，最長可延至6月30日完成申報。民眾若因受疫情影響，沒辦法1次繳清所得稅，可依「稅捐稽徵法」規定，在規定繳納期間內，向該管稅捐稽徵機關申請延、分期繳納稅捐，延期最長1年，分期最長可達3年。

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