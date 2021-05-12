鞏固軍權準備20大！日媒：習「反腐」清理軍工產業江派
中國共產黨將在2022年舉行第20次全國代表大會（20大），由於現任國家主席習近平取消任期限制，令外界關注中共政局變化。《日本經濟新聞》報導，習近平近期以「反貪」為名，大舉清理軍工產業高層，可能是在鞏固軍權為明年20大做準備。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-12 10:17:30
《美國之音》指出，習近平2012年上台以來發動持續性「反腐運動」，已經有130多萬官員接受調查。上個月，中共中央紀律檢查委員會宣佈，中國兵器工業集團董事長尹家緒以及中國核工業集團副總經濟師劉厚成涉嫌「嚴重違法亂紀」，對其展開調查。
中國兵器工業集團公司（中國北方工業集團），成立於1999年，擁有50多家子公司和下屬單位，其服務對像是陸海空三軍和火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安。尹家緒是繼中國船舶重工負責人胡問鳴、孫波州倒下的又一個中國央企軍工企業領導人。劉厚成則是長在中國核工業建設集團任職，先後任公司總經理助理、副總經濟師。
《日本經濟新聞》報導指出，反腐運動也衝擊到軍火買方：中國人民解放軍，中國人民代表大會常務委員會上月宣佈，海軍副參謀長宋學涉嫌嚴重違紀違法，軍職、全國人大代表資格遭被免職。而尹家緒、劉厚成據信與江澤民關聯密切，習近平的領導階層恐對江派展開肅清行動。