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因她施壓導致防疫破口？范雲：別踐踏CDC專業

民進黨立委范雲
▲外界質疑因民進黨立委范雲施壓衛福部、縮短機師居家隔離時間，導致防疫出現破口。（圖／記者呂炯昌攝）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-12 10:28:32｜2021-05-12 10:45:42

台灣本土疫情連環爆，衛福部長陳時中宣布台灣已進入社區感染。有網友挖出資料表示，機師的居家隔離時間之所以從5天縮短為3天，是因為民進黨立委范雲向衛福部施壓；范雲昨日晚間就在臉書澄清並未施壓，今（12）日受訪時更進一步表示，把隔離期間縮短說成是「政治施壓」或「政治關說」污衊的不是她，而是污衊指揮中心的專業。

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范雲昨日晚間在在臉書發文表示，最近一直有人操作政治口水，說是她召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口，「這種謠言實在很無聊。」今日受訪時更近一步表示，民意代表反映的是工會陳情，有一個平台讓指揮中心瞭解，帶回去專業判斷，「任何人亂噴口水，都是踐踏指揮中心的專業」並強調「我們需要的是戴口罩，而不是政治口水」。

范雲在臉書上提到，指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定，沒有政治考量，防疫專家小組的醫師，更不可能接受任何政治施壓影響防疫，並強調在全民齊心防疫的時刻，對於這種抹黑指揮中心的謠言，她無愧於心。

范雲提出紀錄指出，2月底她接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。反應民意本來就是立委的工作，機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待，因此她整理了陳情議題，召開協調會；在協調會時她只做了讓機師工會對官員表達訴求、請政府官員回應、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估這3件事，並沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，更說不上施壓。

范雲表示，所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。陳時中也已經多次澄清「沒有立委關說。」、「沒有所謂施壓，只有考量飛安問題。」但還是有許多人見獵心喜不斷抹黑，污衊防疫團隊的專業，讓人痛心，「這個國家最不需要的就是謠言」。

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