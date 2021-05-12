遊藝場5人群聚釀危機 李秉穎曝「感染機會高」的一群
昨天國內本土疫情急速升溫，新增6例感染源不明的本土個案，正式進入社區感染警戒。今（12）日指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎在廣播節目中表示，台灣並非第一次發生社區感染，去年就發生過10次，但是這次事件確實是一大危機，能否阻斷病毒傳播，仰賴全民落實防疫。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-12 10:51:17
李秉穎說，所謂的社區感染就是沒有明顯感染源，代表還有其他感染者，可能是存在有傳染鏈，台灣去年早已發生過10次社區感染事件，像是社區保全、酒店公關、磐石艦等。
李秉穎表示，去年我們十次的社區感染都有控制住，所以民眾的防疫是否落實很重要，只要加強防疫的落實，有機會消除危機，而且幸好現在天氣變熱，病毒能力傳播能力變差。
針對宜蘭群聚案，李秉穎指出，現在最危險是親密接觸者，就是家人的感染機會最高，會不會在公共場合傳染給別人？就只能看他們是否落實防疫。
有人質疑指揮中心「蓋牌」，隱藏病例，李秉穎也直言，病毒的傳播是不可能蓋得了牌，以每人平均傳染給3人的速度，一個月至少就會有千人感染，其中20％會是重症，2%的死亡率，但是現在都沒有看到這些跡象。
李秉穎呼籲，民眾的防疫警覺心跟措施，勤洗手、戴口罩，才能讓病毒被阻斷。