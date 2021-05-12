史上盤中最大跌幅！疫情警戒恐升級 台股一度狂瀉1400點
台北股市受到國內疫情升溫影響，今（12）日開盤下挫，早盤跌逾300點、400點，然而上午傳出基隆也有確診者，疫情警戒可能來到第三級，使得10點鐘過後指數一路狂瀉，一度下殺超過千點，暴跌1418點，創單日最大跌點，最低來到15165點，跌幅超過5%。而截至中午12點為止，跌848點左右，跌幅5.1%，來到15734點，而成交金額預估也將爆量超過9000億元。
記者許家禎／台北報導
2021-05-12 10:58:42｜2021-05-12 12:01:44
台北股市今日開盤跌67.25點，加權股價指數以16515.88點開出，之後跌300多點，即便指數一度回穩，但傳出基隆也有確診者，指揮中心陳時中上午曾表示可能警示升至第三級，包括停止室內5人以上，室外10人以上聚會，讓指數狂瀉千點，萬六失守，指數一度來到15165點，面臨萬五關卡。
權值股台積電10點半過後跌15元，跌幅2.5%，來到556元。鴻海跌5.6%，來到101.5元。其他南亞科跌5%、群創與友達跌7%，國巨、世界先進、日月光跌幅也有5%以上。而疫情概念股一樣紅通通，如毛寶、杏輝、恆大、合世、易威、、永日、雃博、亞諾法、國光生、南六、美德醫與康那香都飆漲停。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。