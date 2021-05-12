乾旱少雨危及台灣白魚生存　中市府救援移地畜養

近期乾旱少雨，棲息於台中市新社區食水嵙溪二級珍貴稀有保育類野生魚類「台灣副細鯽」（俗名台灣白魚）面臨生存危機。台中市政府農業局（11）日委託淡水魚類專家清華大學教授曾晴賢，在食水嵙溪番社嶺橋段進行移地畜養工作，利用水下攝影和籠具捕捉，將30尾台灣白魚移至近原棲息地且適合畜養場所妥善照顧，待水情較穩定後再放流原棲地，維護族群數量。

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農業局長蔡精強表示，台灣白魚目前僅剩台中市新社區食水嵙溪及南投縣埔里鎮烏溪流域2處，其中食水嵙溪主要棲息河段包括湳堀、水閘門及番社嶺橋；近年番社嶺橋進行護岸整治，市府水利局兼顧生態保育，採用可使河道中心自然刷深、漸變為深潭淺灘樣貌的生態工法，讓枯水期也能聚集水源，成為魚類緊急避難處，但久旱不雨，使食水嵙溪水位降至危及台灣白魚生存程度。

蔡精強表示，農業局日前請台灣白魚專家清大教授曾晴賢共同會勘評估旱象及環境風險，綜合考量番社嶺橋的溪流量、湳堀及水閘門河段枯竭等情形，決定採取「移地保種」維護台灣白魚數量；利用水下攝影和籠具捕捉30尾台灣白魚，分別量測、分類及消毒魚隻，並移至近原棲息地且適合畜養場地。

農業局指出，為守護僅存台灣白魚，若民眾發現食水嵙溪有污染、環境破壞或溪水劇減等影響魚類生存情形時，應儘速通報權管單位，以利維護棲地環境；另為維護生物豐富多樣性，目前食水嵙溪屬封溪護魚狀態，禁用任何方式採捕水產動物，請民眾務必遵守，勿於公告區域內捕撈魚類，如有獵捕、宰殺保育類動物情形，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。