孫協志1月預言「台灣疫情崩盤」　痛批：爽完後果

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孫協志在臉書發文表示，前些日子台灣防疫確實成功，但短暫的防疫並不代表「已經免疫」，不努力維持，自我管理不佳與控管鬆懈的結果，就是同樣的事情會一再發生，除非是全球解禁，不然就請大家乖乖的，勤洗手、勤消毒、戴好口罩，聽從所有相關單位的安排，發現問題或懷疑什麼了，就請立刻就醫、檢查、處理。
孫協志指出，前陣子走在人多的地方，發現早就一堆人沒在帶口罩了，「熱嘛！不舒服嘛…台灣沒事啊，好啊！再繼續這樣下去看看吧！唉。」他也拜託各位民眾對自己嚴格一點，保護好、照顧好自己，就是保護別人，氣得呼籲：「帶好口罩有那麼難嗎？自我要求有那麼難嗎？」
貼文一出引起熱議，網友紛紛贊同留言「不嚴重就一堆人不戴了，尤其有年紀的人更不喜歡戴，不然就是戴一半鼻子外露的」、「有些人就是故意不配合，很糟糕，還有的戴到下巴去，根本和沒戴是一樣的」、「我們醫護人員也很無奈，前兩天遇到不戴口罩進來要看病的，好心勸導結果還被罵，真的很無言。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。