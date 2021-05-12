影／國中會考週末登場　北市「5措施3防線」防範疫情入侵

近日台灣新冠肺炎疫情逐漸升溫，除了華航機師染疫以及諾富特飯店的群聚感染外，北部也傳出6起不明感染源的確診案例，防疫指揮中心昨（11）日也宣布提升防疫層級。而由於週末適逢國中會考，今年有超過20萬國中生報考，而台北市也有2萬名學生，台北市政府方面也公布5項作為與3道防線，避免疫情藉由國中會考蔓延。





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台北市副市長蔡炳坤表示，北市府方面建立三道防線。第一道就是居家隔離、居家檢疫以及自主健康管理，或者是需要採檢的考生，這禮拜六日不應考，29、30日再進行外加題目的補考。而第二道防線則是入場考生全部量測體溫，若額溫高於37度、耳溫高於38度，將會安排到另外的考場。第三道防線則是若考生有體溫過高及明顯的症狀，經護理師專業判斷後，將會將考生送醫不應考。





而另外的5大防疫措施，教育局長曾燦金表示，全台北市考場出入實施分流，並逐一量測體溫及酒精消毒；進入考場後與應試期間全程配戴口罩；試場內冷氣全面開放，但會開啟四個角落的窗戶維持通風，英聽測驗時則會暫時關閉窗戶；不開放家長陪考，相關考生事宜由各考場所組成的考生服務隊協助處理相關事宜；午餐部分則規劃考生在原試場內用餐，過程中採取防疫隔板區隔考生，且過程中不得交談並維持社交距離。





蔡炳坤強調，由於國中會考在週末就要登場，北市府方面也只能先做好相關因應措施，環境部分目前已經做了最好的安排，也希望能夠阻絕疫情入侵國中會考，讓考生們都能在安全的環境下應試。



