弘光與翟神合作生產無耳掛黏貼式口罩　捐贈弱勢團體

「無耳掛黏貼式口罩戴起來更舒適！」新冠疫情緊張，口罩依舊是防疫必需品，因而弘光科技大學設置「自動化口罩生產實驗室」，生產口罩給師生到醫療機構實習用及捐贈弱勢團體，由美斯潔公司提供專利技術，採用特殊黏膠製作的口罩，能直接貼在臉上使用，改善戴傳統耳掛式口罩的不適感，方便聽障者、孩童配戴，生產實驗室今(12)日首次亮相，已生產7000片口罩捐贈給社福團體使用。

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美斯潔公司董事長翟本喬、南台中家扶中心主任王金墩等來賓，今出席「自動化口罩生產實驗室」發表記者會。弘光科大校長黃月桂表示，學校建置「自動化口罩生產實驗室」，要感謝美斯潔公司幫忙爭取到美國非營利組織Give2Asia捐助40萬元美金經費，而且提供他們研發了10年的「無耳掛黏貼式口罩專利技術」給學校。

校長黃月桂指出，實驗室成立是企業社會責任跟大學社會責任的結合，所生產的「無耳掛黏貼式口罩」除提供學生在校外醫療機構相關實習場所使用，也捐贈給社福團體使用，目前，已經捐贈7000片口罩給中部4家社福機構，包括弘道老人福利基金會、社團法人台中市聲暉協進會、南台中家庭扶助中心、婦聯聽覺健康社會福利基金會台中至德聽語中心。

翟本喬表示，結合力量把口罩生產實力跟學校合作，最新進的口罩機器放在學校，平常小量生產供給學校自給以及弱勢團體使用，等有需要萬一疫情爆發後，就能大量生產，供給周圍的社區。

「無耳掛黏貼式口罩」沒有鬆緊帶，使用上不必擔心幼童臉小而戴不密合，因此，發表會上請來兩名幼童示範。另外，聽障朋友戴助聽器，再戴傳統耳掛式的口罩比較不舒服，因此，也請語言治療與聽力學系助理教授黃慧琪帶領學生示範如何戴無耳掛口罩。學生說，「這種口罩很方便，密合度也很好，戴起來很舒適，長期戴也不會造成不舒適感。」

弘光科大副校長張聰民說明，實驗室口罩製程，並帶領來賓參觀實驗室。實驗室佔地30坪，進入需要穿防塵衣，是全自動化生產，如果一天24小時不停運轉，可以生產3萬片口罩。無耳掛口罩不用傳統的鬆緊帶掛在耳上，能夠阻絕飛沫，長期配戴不會造成不舒適感，靠著口罩上特殊專利的黏膠，緊緊附在臉上，具有更佳防護效果。

張聰民強調，實驗室生產的無耳掛黏貼式口罩「只送不賣」，未來也會持續捐贈口罩給社福團體，造福弱勢族群。為了讓實驗室能持續長期運作，生產口罩捐助弱勢族群，只要指定捐款500元給「自動化口罩生產實驗室」，就送10個口罩給捐款人，每捐500元就送10個，同時也會尋求企業贊助，希望將捐贈範圍擴及全國社福團體。